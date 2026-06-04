Tras los muros: hacinamiento, fugas y los sin condenas en cárceles

La evasión captó la atención pública, pero los números reflejan que la crisis penitenciaria va mucho más allá de un hecho puntual.Actualmente, Panamá mantiene una población penitenciaria de 24,831 personas, según datos actualizados al 30 de mayo por la Dirección General del Sistema Penitenciario del Ministerio de Gobierno.De ellas, 15,371 hombres y 717 mujeres cumplen condena. Sin embargo, 8,510 hombres y 233 mujeres permanecen procesados. Son personas privadas de libertad que aún esperan una decisión definitiva de los tribunales. En conjunto suman 8,743 detenidos sin condena.La cifra representa el 35.2% de toda la población penitenciaria nacional.En otras palabras, más de uno de cada tres reclusos en Panamá permanece encarcelado sin sentencia condenatoria ejecutoriada.El dato adquiere especial relevancia porque se produce en un sistema que opera muy por encima de su capacidad instalada.