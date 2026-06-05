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SPI y Mingob refuerzan operativos de búsqueda por prófugos de La Joyita

Agentes del Servicio de Protección Institucional (SPI) desplegados en los operativos de búsqueda y captura a nivel nacional para ubicar a los últimos prófugos de la cárcel La Joyita.
Agentes del Servicio de Protección Institucional (SPI) desplegados en los operativos de búsqueda y captura a nivel nacional para ubicar a los últimos prófugos de la cárcel La Joyita. Cedida | Mingb
Por
Mileika Lasso
  • 05/06/2026 15:32
La ministra Dinoska Montalvo coordina con el SPI intensos operativos en Panamá para capturar a los 29 reclusos que siguen prófugos de La Joyita

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El Ministerio de Gobierno (Mingob) sumó este viernes 5 de junio su segundo día consecutivo de intensos operativos a escala nacional para intentar contener la crisis de seguridad pública provocada por la fuga masiva del Centro Penitenciario La Joyita. Las operaciones en el terreno han forzado una inusual alianza de los estamentos de seguridad, incorporando al Servicio de Protección Institucional (SPI) en la primera línea de rastreo junto al Sistema Penitenciario.

La titular de la cartera de Gobierno, Dinoska Montalvo, coordina directamente las acciones desde las primeras horas de la mañana en conjunto con el director general del SPI, Armando King, y el director del Sistema Penitenciario, Jorge Torregroza. El despliegue de la guardia presidencial en funciones de recaptura carcelaria confirma la gravedad del escenario y la presión sobre el Ejecutivo para ubicar a las cerca de 29 personas que todavía permanecen evadidas del penal.

Hasta el momento, el balance oficial consolida la ubicación de 166 de los 195 reclusos que escaparon el pasado 1 de junio. Sin embargo, las estadísticas oficiales mantienen un limbo administrativo: cuatro de los reclusos contabilizados se entregaron de manera voluntaria a las autoridades, pero hasta el mediodía de ayer no habían sido reincorporados formalmente al sistema penitenciario, por lo que su condición física de reclusión real sigue pendiente. El resto de las bajas del grupo original incluye 163 recapturas y tres fallecidos que el Ministerio Público investiga bajo la tesis de homicidio.

Despliegue en el Este de Panamá

Los operativos se concentran con mayor intensidad en las comunidades rurales y urbanas del este de la provincia de Panamá, donde patrullas de la Policía Nacional realizan bloqueos de vías y revisiones vehiculares. La ministra Montalvo defendió la contundencia de las operaciones conjuntas tras catalogar el incidente como “grave”.

“Uno que nos falte es uno que tiene peligro para el país y nosotros los vamos a encontrar”, advirtió la funcionaria en una clara admisión del perfil de alta peligrosidad de los prófugos, vinculados en su mayoría a delitos de homicidio y narcotráfico. Montalvo lanzó además un llamado para instar el retorno de los evadidos, asegurando que “el lugar más seguro que tienen en este momento es el centro penitenciario”.

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