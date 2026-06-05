SPI y Mingob refuerzan operativos de búsqueda por prófugos de La Joyita

El Ministerio de Gobierno (Mingob) sumó este viernes 5 de junio su segundo día consecutivo de intensos operativos a escala nacional para intentar contener la crisis de seguridad pública provocada por la fuga masiva del Centro Penitenciario La Joyita. Las operaciones en el terreno han forzado una inusual alianza de los estamentos de seguridad, incorporando al Servicio de Protección Institucional (SPI) en la primera línea de rastreo junto al Sistema Penitenciario.

La titular de la cartera de Gobierno, Dinoska Montalvo, coordina directamente las acciones desde las primeras horas de la mañana en conjunto con el director general del SPI, Armando King, y el director del Sistema Penitenciario, Jorge Torregroza. El despliegue de la guardia presidencial en funciones de recaptura carcelaria confirma la gravedad del escenario y la presión sobre el Ejecutivo para ubicar a las cerca de 29 personas que todavía permanecen evadidas del penal.

Hasta el momento, el balance oficial consolida la ubicación de 166 de los 195 reclusos que escaparon el pasado 1 de junio. Sin embargo, las estadísticas oficiales mantienen un limbo administrativo: cuatro de los reclusos contabilizados se entregaron de manera voluntaria a las autoridades, pero hasta el mediodía de ayer no habían sido reincorporados formalmente al sistema penitenciario, por lo que su condición física de reclusión real sigue pendiente. El resto de las bajas del grupo original incluye 163 recapturas y tres fallecidos que el Ministerio Público investiga bajo la tesis de homicidio.