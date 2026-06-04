Montalvo a fugados de La Joyita: “Los vamos a encontrar”

La ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, informó este jueves que las autoridades han recapturado a 148 personas privadas de libertad que se evadieron del centro penitenciario La Joyita durante los hechos registrados el pasado 1 de junio, mientras continúan los operativos para ubicar al resto de los fugados. Durante una conferencia de prensa, la funcionaria precisó que la cifra oficial se mantiene en 148 recapturados y tres fallecidos, para un total de 151 privados de libertad ubicados por las autoridades desde que se produjo la evasión.

Montalvo explicó que, aunque se han reportado nuevas entregas voluntarias, estas no son incorporadas al conteo oficial hasta que las personas sean trasladadas e ingresadas nuevamente al centro penitenciario. “Nos acaba de llegar incluso una nota de otros cuatro privados de libertad que se han entregado también. Sin embargo, hasta que yo no los tenga dentro del centro penitenciario La Joyita, ellos no están dentro del conteo que se mantiene en este momento”, señaló. La ministra indicó que, de acuerdo con las cifras que maneja el Gobierno, todavía faltarían por ubicar aproximadamente 44 privados de libertad, aunque reconoció que el número puede variar conforme avanzan las capturas y las entregas voluntarias. Llamado a los evadidos y a sus familiares Montalvo aprovechó la comparecencia para enviar un mensaje directo tanto a los privados de libertad que permanecen fuera del sistema penitenciario como a sus familiares. “El lugar más seguro que mantienen en este momento es el centro penitenciario. Regresen. Al final, el Estado los va a encontrar sea como sea”, manifestó. La titular de Gobierno sostuvo que permanecer evadido solo agravará la situación jurídica de quienes escaparon y recordó que la evasión constituye un nuevo delito que deberá ser enfrentado ante las autoridades judiciales. Como ejemplo, mencionó el caso de una persona privada de libertad que estaba próxima a recuperar su libertad y que ahora deberá enfrentar un nuevo proceso penal tras haberse fugado.

“Había una persona que se evade, le faltaban dos meses para salir en libertad y lamentablemente hoy está terminando una audiencia. Es un nuevo proceso que se le abre y que lo mantendrá también privado de libertad”, explicó. La ministra insistió en que el objetivo de las autoridades es devolver la tranquilidad a la población y aseguró que los estamentos de seguridad mantendrán los operativos hasta lograr la recaptura total de los evadidos. “Uno que nos falte es uno que tiene peligro al país y nosotros los vamos a encontrar”, afirmó. Investigaciones en curso Montalvo aseguró que la Dirección de Responsabilidad Profesional (DRP) de la Policía Nacional y el Ministerio Público desarrollan investigaciones para determinar cómo un operativo de traslado terminó en una evasión masiva. “Lo que ocurrió no es poca cosa, es grave. Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias”, afirmó. La ministra explicó que las pesquisas buscan establecer responsabilidades dentro de todas las instituciones involucradas y adelantó que quienes resulten responsables deberán enfrentar las consecuencias correspondientes. “El que salga responsable de cualquier situación tendrá que afrontar las consecuencias”, sostuvo. Añadió que las investigaciones abarcan tanto los procedimientos internos del sistema penitenciario como los componentes de seguridad que participaron en el operativo. Según indicó, las autoridades buscan esclarecer cómo se produjo la ruptura de los controles que permitió la evasión y cuáles fueron las fallas que derivaron en los hechos ocurridos el 1 de junio.

Rotaciones y movimientos de personal La funcionaria confirmó que ya se han realizado movimientos y rotaciones de personal dentro del sistema penitenciario mientras avanzan las investigaciones. Explicó que este tipo de medidas son habituales cuando ocurre un incidente de esta magnitud y señaló que también se mantienen procesos internos para determinar posibles responsabilidades administrativas. “Cuando se da una situación como esta, por supuesto que nosotros tenemos que hacer rotaciones inmediatas, tenemos que ir haciendo cambios”, expresó. Montalvo también aseguró que desde hace meses el Ministerio de Gobierno venía realizando desvinculaciones y revisiones internas relacionadas con presuntas irregularidades dentro del sistema penitenciario. “Ya veníamos detrás de la pista de situaciones que se daban. Creo que la corrupción que existía y esos canales de corrupción dentro del sistema que empezamos nosotros a cortar eran un secreto a voces”, manifestó. “Todo cambia después del 1 de junio” Durante su intervención, Montalvo calificó los acontecimientos como un punto de inflexión para el sistema penitenciario panameño. “Lamentablemente, el 1 de junio tiene un día antes y un día después de lo que pasó. Todo cambia. El sistema penitenciario de lo que venía siendo hasta ese día se transforma totalmente”, expresó. La ministra aseguró que el Gobierno realizará una revisión profunda de los procedimientos y de las medidas de seguridad aplicadas en los centros penitenciarios. Asimismo, indicó que los resultados de las investigaciones serán presentados al presidente de la República, quien posteriormente tomará las decisiones que considere necesarias respecto a los funcionarios involucrados. Consultada sobre posibles renuncias o destituciones, Montalvo respondió que todas las posiciones están sujetas a evaluación una vez concluyan las investigaciones. “Todas las cabezas están a disposición de que el presidente tome una decisión sobre eso. Yo estoy aquí dándole la cara al país por lo que ocurrió”, afirmó.