Montalvo a fugados de La Joyita: “Los vamos a encontrar”

<b>'Había una persona que se evade, le faltaban dos meses para salir en libertad y lamentablemente hoy está terminando una audiencia. Es un nuevo proceso que se le abre y que lo mantendrá también privado de libertad', explicó.</b>La ministra insistió en que el objetivo de las autoridades es devolver la tranquilidad a la población y aseguró que los estamentos de seguridad mantendrán los operativos hasta lograr la recaptura total de los evadidos.'Uno que nos falte es uno que tiene peligro al país y nosotros los vamos a encontrar', afirmó.<b>Investigaciones en curso</b>Montalvo aseguró que la Dirección de Responsabilidad Profesional (DRP) de la Policía Nacional y el Ministerio Público desarrollan investigaciones para determinar cómo un operativo de traslado terminó en una evasión masiva.'Lo que ocurrió no es poca cosa, es grave. Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias', afirmó.La ministra explicó que las pesquisas buscan establecer responsabilidades dentro de todas las instituciones involucradas y adelantó que quienes resulten responsables deberán enfrentar las consecuencias correspondientes.<b>'El que salga responsable de cualquier situación tendrá que afrontar las consecuencias', sostuvo.</b>Añadió que las investigaciones abarcan tanto los procedimientos internos del sistema penitenciario como los componentes de seguridad que participaron en el operativo.Según indicó, las autoridades buscan esclarecer cómo se produjo la ruptura de los controles que permitió la evasión y cuáles fueron las fallas que derivaron en los hechos ocurridos el 1 de junio.