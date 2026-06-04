Las evasiones que han marcado al sistema penitenciario panameño en los últimos años

La reciente evasión de privados de libertad registrada en el centro penitenciario La Joyita figura como la fuga más masiva en la historia del sistema penitenciario panameño.

Sin embargo, no es la primera evasión de reclusos ocurrida en los complejos carcelarios del país, que durante los últimos nueve años han reportado diversos casos de escapes.

En 2017 se registraron 28 evasiones. De ese total, nueve reos fueron capturados tras escapar de los centros penitenciarios La Joya y La Joyita.

Para 2018, de acuerdo con cifras de la Dirección General del Sistema Penitenciario, se contabilizaron 24 evasiones en cárceles del país. En La Joya, ocho reclusos burlaron los controles de seguridad y uno logró fugarse desde un hospital; solo dos fueron recapturados. Mientras tanto, en La Joyita, siete privados de libertad escaparon y únicamente uno fue capturado nuevamente.

En marzo de 2019, tres privados de libertad condenados por homicidio escaparon de La Joyita durante las festividades de Carnaval. Ese mismo año también se registró otra evasión de 14 reclusos, de los cuales solo cinco fueron recapturados.

En 2020, aunque no se trató de una fuga masiva, el dominicano Gilberto Ventura Ceballos logró escapar de La Nueva Joya. El privado de libertad cumplía condenas por secuestro y homicidio. El caso generó gran conmoción nacional debido a que había sido hallado culpable del asesinato de cinco jóvenes en La Chorrera entre 2010 y 2011.

Este año se registró la evasión más numerosa en la historia del país. Un total de 195 privados de libertad escaparon de La Joyita durante un incidente que también dejó fallecidos y heridos.

Según reportes oficiales, hasta el momento 53 prófugos continúan sin ser ubicados, mientras que las autoridades han logrado recapturar a 142 evadidos y mantienen operativos de búsqueda, además de ofrecer recompensas para obtener información que permita localizar a los fugitivos restantes.