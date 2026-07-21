Casos de dengue en Panamá superan los 3,900 y el Minsa refuerza la alerta preventiva

El Ministerio de Salud (Minsa) reiteró el llamado a la población a no bajar la guardia frente al dengue, luego de informar que el país registra 3,905 casos acumulados de la enfermedad hasta la semana epidemiológica 26. La entidad destacó que continúa fortaleciendo las acciones de vigilancia, control de vectores y educación comunitaria para contener la propagación del virus.

Del total de contagios, 3,410 corresponden a casos sin signos de alarma, 464 presentan signos de alarma y 31 son de dengue grave. Además, en lo que va del año se han registrado 479 hospitalizaciones y 12 defunciones relacionadas con la enfermedad.

La Región Metropolitana concentra la mayor cantidad de casos, con 1,030, seguida por Colón (790) y Panamá Oeste (387). El Minsa recordó que eliminar los criaderos del mosquito y acudir oportunamente a un centro de salud ante síntomas son las principales medidas para prevenir complicaciones.