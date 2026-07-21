Casos de dengue en Panamá superan los 3,900 y el Minsa refuerza la alerta preventiva

El <b><a href="/tag/-/meta/minsa-ministerio-de-salud">Ministerio de Salud (Minsa) </a></b>reiteró el llamado a la población a no bajar la guardia frente al dengue, luego de informar que el país registra <b>3,905 casos acumulados</b> de la enfermedad hasta la semana epidemiológica 26. La entidad destacó que continúa fortaleciendo las acciones de vigilancia, control de vectores y educación comunitaria para contener la propagación del virus.Del total de contagios, <b>3,410 corresponden a casos sin signos de alarma, 464 presentan signos de alarma y 31 son de dengue grave</b>. Además, en lo que va del año se han registrado <b>479 hospitalizaciones</b> y <b>12 defunciones</b> relacionadas con la enfermedad.La <b>Región Metropolitana</b> concentra la mayor cantidad de casos, con <b>1,030</b>, seguida por <b>Colón (790)</b> y <b>Panamá Oeste (387)</b>. El Minsa recordó que eliminar los criaderos del mosquito y acudir oportunamente a un centro de salud ante síntomas son las principales medidas para prevenir complicaciones.