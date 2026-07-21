  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Información útil
Información útil

Casos de dengue en Panamá superan los 3,900 y el Minsa refuerza la alerta preventiva

El Minsa refuerza la lucha contra el dengue ante el aumento de casos en el país
El Minsa refuerza la lucha contra el dengue ante el aumento de casos en el país Cedida
Por
Emiliana Tuñón
  • 21/07/2026 13:38
Aunque los casos de dengue muestran una tendencia a la baja, el Minsa insiste en reforzar las medidas de prevención para evitar nuevos contagios.

Encuentra más de nuestra cobertura en los resultados de búsqueda.

Agrega La Estrella en Google ↗️

El Ministerio de Salud (Minsa) reiteró el llamado a la población a no bajar la guardia frente al dengue, luego de informar que el país registra 3,905 casos acumulados de la enfermedad hasta la semana epidemiológica 26. La entidad destacó que continúa fortaleciendo las acciones de vigilancia, control de vectores y educación comunitaria para contener la propagación del virus.

Del total de contagios, 3,410 corresponden a casos sin signos de alarma, 464 presentan signos de alarma y 31 son de dengue grave. Además, en lo que va del año se han registrado 479 hospitalizaciones y 12 defunciones relacionadas con la enfermedad.

La Región Metropolitana concentra la mayor cantidad de casos, con 1,030, seguida por Colón (790) y Panamá Oeste (387). El Minsa recordó que eliminar los criaderos del mosquito y acudir oportunamente a un centro de salud ante síntomas son las principales medidas para prevenir complicaciones.

Minsa pide no bajar la guardia frente al dengue pese a la disminución de casos

Pese a que las autoridades sanitarias observan una disminución en la cantidad de casos durante las últimas semanas, insistieron en que la prevención sigue siendo la herramienta más efectiva para combatir la enfermedad. Por ello, exhortaron a la ciudadanía a eliminar cualquier recipiente que pueda acumular agua, limpiar patios y alrededores de las viviendas y mantener tapados los depósitos de agua.

El Minsa recordó además que, ante síntomas como fiebre, dolor de cabeza intenso, dolores musculares o malestar general, las personas deben evitar la automedicación y acudir cuanto antes a un centro de salud para recibir atención médica oportuna y reducir el riesgo de complicaciones.

VIDEOS
Lo Nuevo