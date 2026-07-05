Casos de dengue bajan 24%: Minsa pide no bajar la guardia

<b>Los casos de dengue en Panamá se mantienen bajo control</b> y muestran una tendencia estable durante las primeras 24 semanas epidemiológicas del año, informó recientemente el <b><a href="/tag/-/meta/minsa-ministerio-de-salud">Ministerio de Salud (Minsa)</a></b>.Sin embargo, <b>las autoridades sanitarias reiteraron el llamado a la población para reforzar las medidas de prevención y eliminar los criaderos del mosquito </b><i><b>Aedes aegypti</b></i>, principal transmisor de la enfermedad.De acuerdo con el más reciente informe del Departamento de Epidemiología, correspondiente a la semana epidemiológica 24 (del 14 al 20 de junio), el país acumula <b>3,345 casos de dengue</b> en lo que va de 2026.Del total de contagios, <b>2,919 corresponden a casos sin signos de alarma</b>, <b>406 presentan signos de alarma</b> y <b>20 han sido clasificados como dengue grave</b>.Uno de los indicadores más positivos del reporte es la disminución de las hospitalizaciones. Hasta la fecha se contabilizan <b>425 personas hospitalizadas</b>, cifra que representa una reducción del <b>24%</b> respecto al mismo periodo de 2025, <b>cuando se habían registrado 550 ingresos por esta enfermedad</b>.No obstante, el dengue ha dejado <b>10 defunciones</b> en lo que va del año. Las provincias más afectadas por estos fallecimientos son <b>Bocas del Toro y Los Santos</b>, con tres casos cada una. Mientras tanto, <b>Coclé, Colón, Panamá Norte y Veraguas</b> reportan una muerte cada una.Asimismo, el grupo de edad más afectado continúa siendo el de <b>10 a 14 años</b>, con una tasa de incidencia de <b>106,6 casos por cada 100 mil habitantes</b>.Ante este panorama, el Minsa informó que mantiene los operativos de control de vectores en todo el país durante 2026. Las acciones incluyen<b> inspecciones domiciliarias, eliminación de criaderos, fumigaciones focalizadas y campañas de orientación comunitaria</b> para disminuir la presencia del mosquito transmisor.