Casos de dengue bajan 24%: Minsa pide no bajar la guardia

Los casos de dengue en Panamá se mantienen bajo control y muestran una tendencia estable durante las primeras 24 semanas epidemiológicas del año, informó recientemente el Ministerio de Salud (Minsa).

Sin embargo, las autoridades sanitarias reiteraron el llamado a la población para reforzar las medidas de prevención y eliminar los criaderos del mosquito Aedes aegypti, principal transmisor de la enfermedad.

De acuerdo con el más reciente informe del Departamento de Epidemiología, correspondiente a la semana epidemiológica 24 (del 14 al 20 de junio), el país acumula 3,345 casos de dengue en lo que va de 2026.

Del total de contagios, 2,919 corresponden a casos sin signos de alarma, 406 presentan signos de alarma y 20 han sido clasificados como dengue grave.

Uno de los indicadores más positivos del reporte es la disminución de las hospitalizaciones. Hasta la fecha se contabilizan 425 personas hospitalizadas, cifra que representa una reducción del 24% respecto al mismo periodo de 2025, cuando se habían registrado 550 ingresos por esta enfermedad.

No obstante, el dengue ha dejado 10 defunciones en lo que va del año. Las provincias más afectadas por estos fallecimientos son Bocas del Toro y Los Santos, con tres casos cada una. Mientras tanto, Coclé, Colón, Panamá Norte y Veraguas reportan una muerte cada una.

Asimismo, el grupo de edad más afectado continúa siendo el de 10 a 14 años, con una tasa de incidencia de 106,6 casos por cada 100 mil habitantes.

Ante este panorama, el Minsa informó que mantiene los operativos de control de vectores en todo el país durante 2026.

Las acciones incluyen inspecciones domiciliarias, eliminación de criaderos, fumigaciones focalizadas y campañas de orientación comunitaria para disminuir la presencia del mosquito transmisor.