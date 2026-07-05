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Leclerc logra su primera victoria del año en el GP de Gran Bretaña 2026

Charles Leclerc se alzó con la victoria en el Gran Premio de Gran Bretaña 2026.
Charles Leclerc se alzó con la victoria en el Gran Premio de Gran Bretaña 2026. EFE
Por
Lourdes García Armuelles
  • 05/07/2026 12:28
Ferrari, por su parte, celebra su segundo triunfo de la temporada, después de la victoria de Hamilton en Cataluña, y confirma que su proyecto técnico comienza a dar frutos

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La Fórmula 1 vivió un capítulo vibrante en el histórico circuito de Silverstone, donde Charles Leclerc se alzó con la victoria en el Gran Premio de Gran Bretaña 2026.

El piloto monegasco de Ferrari logró imponerse en una carrera marcada por la tensión, los incidentes y las sorpresas, devolviendo a la escudería italiana al protagonismo en una temporada que hasta ahora había estado dominada por Mercedes y Red Bull.

Con este triunfo, Leclerc sumó su primera victoria del año y la novena de su carrera en la máxima categoría, consolidando su lugar entre los grandes protagonistas del campeonato.

Desde la salida, la carrera mostró un ritmo frenético. Leclerc arrancó con decisión y, junto a su compañero Lewis Hamilton, logró superar a Kimi Antonelli, quien partía como líder del campeonato y favorito en la cita británica.

Ferrari aprovechó la potencia de su SF-26 y la estrategia de neumáticos para colocarse en posiciones de privilegio, mientras Antonelli comenzaba a sufrir problemas mecánicos que más tarde resultarían determinantes.

La presión de los pilotos locales, George Russell y Lando Norris, añadió emoción a las primeras vueltas, con el público británico alentando cada maniobra.

El podio de este domingo estuvo conformado por el piloto de Mercedez, George Russell, y los pilotos de Ferrari Charles Leclerc y Lewis Hamilton.
El podio de este domingo estuvo conformado por el piloto de Mercedez, George Russell, y los pilotos de Ferrari Charles Leclerc y Lewis Hamilton. EFE

El desarrollo de la competencia estuvo marcado por dos momentos clave. El primero ocurrió en la vuelta 41, cuando Antonelli, que intentaba recuperar posiciones tras un inicio complicado, sufrió una avería que lo obligó a abandonar la lucha por los puntos.

Su caída hasta el puesto 16 supuso un duro golpe para sus aspiraciones en el campeonato y abrió la puerta a sus rivales directos.

El segundo momento decisivo llegó a tres giros del final, cuando Max Verstappen perdió el control de su monoplaza y se estrelló contra las barreras, provocando la entrada del coche de seguridad.

El incidente congeló las posiciones y aseguró el triunfo de Leclerc, que hasta entonces había mantenido un ritmo sólido y sin errores.

La victoria de Leclerc tiene un impacto significativo en la clasificación del campeonato
La victoria de Leclerc tiene un impacto significativo en la clasificación del campeonato EFE

El podio se completó con George Russell en la segunda posición y Lewis Hamilton en la tercera, en lo que significó un doble festejo para Ferrari.

Russell, con una estrategia inteligente durante el coche de seguridad, logró superar a Hamilton y darle a Mercedes un resultado importante frente a su público.

Norris, con McLaren, finalizó cuarto, mientras que el joven Isack Hadjar sorprendió al colocar su Red Bull en el quinto lugar, demostrando que la nueva generación de pilotos comienza a hacerse sentir en la parrilla.

La victoria de Leclerc tiene un impacto significativo en la clasificación del campeonato. Los 25 puntos obtenidos reducen la ventaja de Antonelli y reavivan la pelea por el título, con Russell y Hamilton acercándose peligrosamente.

Ferrari, por su parte, celebra su segundo triunfo de la temporada, después de la victoria de Hamilton en Cataluña, y confirma que su proyecto técnico comienza a dar frutos.

El propio Leclerc, visiblemente emocionado, declaró tras la carrera: “Nunca había ganado en Silverstone y hacerlo aquí es muy especial. Este resultado nos devuelve la confianza y demuestra que seguimos en la lucha”.

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