Leclerc logra su primera victoria del año en el GP de Gran Bretaña 2026

La Fórmula 1 vivió un capítulo vibrante en el histórico circuito de Silverstone, donde Charles Leclerc se alzó con la victoria en el Gran Premio de Gran Bretaña 2026. El piloto monegasco de Ferrari logró imponerse en una carrera marcada por la tensión, los incidentes y las sorpresas, devolviendo a la escudería italiana al protagonismo en una temporada que hasta ahora había estado dominada por Mercedes y Red Bull. Con este triunfo, Leclerc sumó su primera victoria del año y la novena de su carrera en la máxima categoría, consolidando su lugar entre los grandes protagonistas del campeonato.

Desde la salida, la carrera mostró un ritmo frenético. Leclerc arrancó con decisión y, junto a su compañero Lewis Hamilton, logró superar a Kimi Antonelli, quien partía como líder del campeonato y favorito en la cita británica. Ferrari aprovechó la potencia de su SF-26 y la estrategia de neumáticos para colocarse en posiciones de privilegio, mientras Antonelli comenzaba a sufrir problemas mecánicos que más tarde resultarían determinantes. La presión de los pilotos locales, George Russell y Lando Norris, añadió emoción a las primeras vueltas, con el público británico alentando cada maniobra.

El desarrollo de la competencia estuvo marcado por dos momentos clave. El primero ocurrió en la vuelta 41, cuando Antonelli, que intentaba recuperar posiciones tras un inicio complicado, sufrió una avería que lo obligó a abandonar la lucha por los puntos. Su caída hasta el puesto 16 supuso un duro golpe para sus aspiraciones en el campeonato y abrió la puerta a sus rivales directos. El segundo momento decisivo llegó a tres giros del final, cuando Max Verstappen perdió el control de su monoplaza y se estrelló contra las barreras, provocando la entrada del coche de seguridad. El incidente congeló las posiciones y aseguró el triunfo de Leclerc, que hasta entonces había mantenido un ritmo sólido y sin errores.