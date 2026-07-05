Mayer Mizrachi denuncia desvío de ayuda enviada desde Panamá para víctimas del terremoto en Venezuela

El alcalde de la ciudad de Panamá, Mayer Mizrachi, denunció un presunto desvío de la ayuda humanitaria enviada desde el país para los afectados por los recientes terremotos en Venezuela, luego de rastrear el recorrido de la carga mediante dispositivos de geolocalización instalados antes del envío.

Según explicó el alcalde, algunos de los paquetes enviados desde Panamá incluían rastreadores AirTag, una medida que había anunciado previamente con el objetivo de verificar que las donaciones llegaran a su destino final en el estado de La Guaira, una de las zonas más golpeadas por los sismos.

Sin embargo, el monitoreo satelital reveló que la ayuda no llegó al lugar previsto, sino que terminó en Maturín, estado Monagas, ubicado al otro extremo del país.

Mizrachi compartió los resultados del seguimiento y aseguró que la decisión de colocar dispositivos de rastreo respondió al compromiso de garantizar que el esfuerzo realizado por miles de personas tuviera el destino para el cual fue recolectado.

“El trabajo que se hizo aquí fue tan arduo, las donaciones, los voluntarios, el sacrificio que se hizo entre panameños, venezolanos, colombianos, ricos, pobres, padres, hijos, madres y abuelos se solidarizaron con Venezuela; entonces lo mínimo que yo podía hacer es garantizar que efectivamente sus donaciones llegaran a Venezuela”, manifestó el alcalde.

La iniciativa humanitaria fue impulsada por la Alcaldía de Panamá en conjunto con instituciones públicas, organizaciones de la comunidad venezolana y cientos de voluntarios panameños y extranjeros.

El centro de acopio, instalado en la sede de la Alcaldía de Panamá, logró reunir más de 100 toneladas de ayuda humanitaria, entre alimentos, medicamentos, ropa, agua, artículos de higiene e insumos de primera necesidad destinados a las personas afectadas por los dos terremotos que sacudieron Venezuela.