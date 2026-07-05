Mayer Mizrachi denuncia desvío de ayuda enviada desde Panamá para víctimas del terremoto en Venezuela

El alcalde de la ciudad de Panamá, <b><a href="/tag/-/meta/mayer-mizrachi">Mayer Mizrachi</a></b>, <b>denunció un presunto desvío de la ayuda humanitaria enviada desde el país para los afectados por los recientes terremotos en <a href="/tag/-/meta/venezuela">Venezuela</a></b>, luego de rastrear el recorrido de la carga mediante dispositivos de geolocalización instalados antes del envío.Según explicó el alcalde, algunos de los paquetes enviados desde Panamá incluían rastreadores <b>AirTag</b>, una medida que había anunciado previamente<b> con el objetivo de verificar que las donaciones llegaran a su destino final en el estado de La Guaira, una de las zonas más golpeadas por los sismos</b>.Sin embargo, el monitoreo satelital reveló que la ayuda no llegó al lugar previsto, sino que terminó en <b>Maturín</b>, estado Monagas, ubicado al otro extremo del país.Mizrachi compartió los resultados del seguimiento y aseguró que la decisión de colocar dispositivos de rastreo respondió al compromiso de garantizar que el esfuerzo realizado por miles de personas tuviera el destino para el cual fue recolectado.<i>'El trabajo que se hizo aquí fue tan arduo, las donaciones, los voluntarios, el sacrificio que se hizo entre panameños, venezolanos, colombianos, ricos, pobres, padres, hijos, madres y abuelos se solidarizaron con Venezuela; entonces lo mínimo que yo podía hacer es garantizar que efectivamente sus donaciones llegaran a Venezuela'</i>, manifestó el alcalde.La iniciativa humanitaria fue impulsada por la <b><a href="/tag/-/meta/alcaldia-de-panama">Alcaldía de Panamá</a></b> en conjunto con instituciones públicas, organizaciones de la comunidad venezolana y cientos de voluntarios panameños y extranjeros.El centro de acopio, instalado en la sede de la Alcaldía de Panamá, logró reunir <b>más de 100 toneladas de ayuda humanitaria, entre alimentos, medicamentos, ropa, agua, artículos de higiene e insumos de primera necesidad destinados a las personas afectadas </b>por los dos terremotos que sacudieron Venezuela.