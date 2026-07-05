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EN VIVO | Lotería Nacional de Panamá - Resultados del sorteo de este 5 de julio de 2026

EN VIVO | Lotería Nacional de Panamá - Resultados del sorteo de este 5 de julio de 2026
Archivo | La Estrella de Panamá
Por
Redacción La Estrella de Panamá
  • 05/07/2026 14:22
Este sorteo dominical de la Lotería Nacional de Beneficencia corresponde al número 5559.

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La Lotería Nacional de Beneficencia realiza la tarde de este 5 de julio de 2026 el sorteo ordinario de domingo.

Resultados del sorteo de este 5 de julio:

Primer Premio: 7519

Letras: BBAD

Serie: 25

Folio: 1

Segundo Premio: 4700

Tercer Premio: 6415

¿Qué es el sorteo dominical y cuáles son los premios?

El sorteo es uno de los regulares de la Lotería Nacional de Beneficencia, realizado todos los domingos.

Este sorteo se caracteriza por ofrecer premios a los jugadores que acierten ciertos números, y tiene una gran tradición en el país.

Existen también premios para los números que coinciden con las últimas cifras de los números ganadores, así como el segundo y tercer premio que también incluyen montos importantes.

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