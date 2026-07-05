Octavos de final: Brasil y Noruega buscan el boleto a cuartos de final del Mundial

Estas son los jugadores titulares con los que se disputará el partido del día de hoy:



Alineación de Brasil: Alisson; Douglas Santos; Gabriel Magalhaes, Marquinhos, Danilo; Danilo Santos, Casemiro, Bruno Guimaraes; Vinícius Junior, Rayan y Matheus Cunha.

Alineación de Noruega: Orjan Nyland; Moller Wolfe, Torbjorn Heggem, Kristoffer Ajer, Marcus Pedersen; Sander Berge, Patrick Berg, Martin Odegaard; Antonio Nusa, Alexander Sorloth y Erling Haaland.