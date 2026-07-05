Octavos de final: Brasil y Noruega buscan el boleto a cuartos de final del Mundial

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Tiro de esquina para Brasil
¡GOOOOOOL DE NORUEGA!
Anota la selección vikinga de la mano de Erling Haaland, quien contó con una asistencia de Andreas Schjelderup.
Brasil utiliza su último cambio
Sale Bruno Guimaraes (8) y entra Éderson dos Santos (2).
Hay más cambios para Brasil
Salen Gabriel Martinelli (22) y Rayan (26), entran Neymar (10) y Danilo dos Santos (18).
¡Se reanuda el segundo tiempo!
A pesar de los múltiples intentos de ambos equipos, ninguno ha logrado anotar hasta el momento.
Pausa de hidratación
Tiro de esquina de Noruega
Más cambios para Noruega
Sale Julian Ryerson (26) y entra Fredrik Aursnes (14).
Otro tiro de esquina para Brasil
Cambios para Brasil
Sale Matheus Cunha (9) y entra Endrick (19).
¡Tiro de esquina para Brasil!
Hay cambios para Noruega
Salen Antonio Nusa (20) y Alexander Sorloth (7) y entran Andreas Schjelderup (21) y Oscar Bobb (22).
¡Inicia el segundo tiempo!
A pesar de que Brasil y Noruega empatan con 0-0 por ahora, en el primer tiempo los noruegos lograron una posesión del balón superior con un 64%, además de haber realizado cuatro remates, dos de esos al arco. Mientras que la selección brasileña tuvo una posesión de 36% y realizó seis remates, dos de estos al arco, los sudamericanos también contaron con la oportunidad de un penal, el cual fue errado.
¡Finaliza el primer tiempo del partido!
Hasta ahora el marcador se mantiene igual para ambas selecciones, con ningún gol.
Brasil intenta también llegar a la portería de Noruega
Tanto Matheus Cunha como Gabriel Martinelli intentan anotar pero no lo logran.
¡Allison Becker ataja pelota del equipo vikingo!
Por tercera vez, Odegaard intenta anotar en la portería brasileña.
¡Se añaden seis minutos al primer tiempo!
Tiro de esquina para la selección de Noruega.
¡Noruega falla el remate a portería!
Nuevamente Odegaard apunta a la portería, sin embargo, no logra meter el balón.
¡Se reanuda el primer tiempo!
Hasta el momento el partido se mantiene sin goles.
Noruega lidera la posesión del balón en los primeros 20 minutos de partido.
Con más de 60% de posesión, el equipo vikingo intenta tropezar los intentos de Brasil, que hasta el momento lleva dos intentos de remates y un remate al arco.
¡Brasil falla el penal!
A pesar del intento de Bruno Guimaraes, el arquero Orjan Nyland logra atajar el balón y desviar el intento de gol.
¡Falta de Noruega y hay penal para Brasil!
¡Brasil también intenta anotar pero no logra terminar el remate!
Tiro de esquina para Noruega
Gol de Noruega es declarado adelantado.
Martin Odegaard protagonizó el momento, sin embargo, la acción fue declarada adelantada por el árbitro. ¡El partido se mantiene 0-0!
¡Da inicio el partido entre Brasil y Noruega!
¡Salen los equipos al estadio MetLife para iniciar los actos protocolares del partido!
Estas son los jugadores titulares con los que se disputará el partido del día de hoy:Alineación de Brasil: Alisson; Douglas Santos; Gabriel Magalhaes, Marquinhos, Danilo; Danilo Santos, Casemiro, Bruno Guimaraes; Vinícius Junior, Rayan y Matheus Cunha.
Alineación de Noruega: Orjan Nyland; Moller Wolfe, Torbjorn Heggem, Kristoffer Ajer, Marcus Pedersen; Sander Berge, Patrick Berg, Martin Odegaard; Antonio Nusa, Alexander Sorloth y Erling Haaland.
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