Mulino celebra retorno de rescatistas panameños tras misión en Venezuela

El presidente de la República, José Raúl Mulino, expresó este domingo su satisfacción por el regreso al país de los rescatistas panameños y el equipo canino que participaron en las labores de apoyo en Venezuela, tras los devastadores terremotos ocurridos el pasado 24 de junio.

“Nos congratulamos del retorno hoy a casa de todos nuestros rescatistas y equipo canino sanos luego de una misión muy solidaria con los hermanos de Venezuela. Gran orgullo nacional. ¡Bienvenidos!”, manifestó el mandatario en sus redes sociales.