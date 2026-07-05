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Mulino celebra retorno de rescatistas panameños tras misión en Venezuela

El contingente emprenderá su regreso a Panamá este domingo 5 de julio, con una llegada prevista a las 7:21 p.m.
El contingente emprenderá su regreso a Panamá este domingo 5 de julio, con una llegada prevista a las 7:21 p.m. Sinaproc
Por
Lourdes García Armuelles
  • 05/07/2026 14:59
El contingente fue homenajeado en Venezuela por su entrega, profesionalismo y espíritu humanitario durante las operaciones de búsqueda y rescate

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El presidente de la República, José Raúl Mulino, expresó este domingo su satisfacción por el regreso al país de los rescatistas panameños y el equipo canino que participaron en las labores de apoyo en Venezuela, tras los devastadores terremotos ocurridos el pasado 24 de junio.

“Nos congratulamos del retorno hoy a casa de todos nuestros rescatistas y equipo canino sanos luego de una misión muy solidaria con los hermanos de Venezuela. Gran orgullo nacional. ¡Bienvenidos!”, manifestó el mandatario en sus redes sociales.

El equipo panameño de búsqueda y rescate que fue desplegado en Venezuela tras los dos terremotos registrados este 24 de junio culminó su misión humanitaria luego de participar en operaciones de localización de víctimas en más de un centenar de estructuras colapsadas o con daños severos.

A raíz de estos trabajos, fueron homenajeados en Venezuela por su entrega, profesionalismo y espíritu humanitario durante las operaciones de búsqueda y rescate.

El contingente emprenderá su regreso a Panamá este domingo 5 de julio, con una llegada prevista a las 7:21 p.m.

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Video: Venezuela informa de 32 fallecidos y más de 700 heridos tras doble terremoto de 7,2 y 7,5
Integrantes de cuerpos de emergencia buscan víctimas este miércoles, luego de dos fuertes terremotos sacudieron el Caribe venezolano en Caracas (Venezuela). El evento principal fue un sismo de magnitud 7,5, informó el sistema oficial de alerta de tsunamis de Estados Unidos. EFE/ Ronald Peña R
Integrantes de cuerpos de emergencia buscan víctimas este miércoles, luego de dos fuertes terremotos sacudieron el Caribe venezolano en Caracas (Venezuela). El evento principal fue un sismo de magnitud 7,5, informó el sistema oficial de alerta de tsunamis de Estados Unidos. EFE/ Ronald Peña R ( Ronald Peña R / EFE )

Integrantes de cuerpos de emergencia buscan víctimas este miércoles, luego de dos fuertes terremotos sacudieron el Caribe venezolano en Caracas (Venezuela)....

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