Ministra de Gobierno recorre Bocas del Toro tras deslizamiento que dejó una menor fallecida

La ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, llegó este domingo a la provincia de Bocas del Toro para atender la situación de emergencia provocada por las intensas lluvias, que han dejado inundaciones, deslizamientos de tierra y una menor de 12 años fallecida en la zona de Finca 4.

Montalvo, junto a otras autoridades, realizó un recorrido por el albergue habilitado en el centro educativo de Finca 4, donde permanece la familia de la niña, así como por otros espacios destinados a personas afectadas por las inundaciones.

La titular de Gobierno también visitó el Centro de Operaciones de Emergencia en Changuinola, donde se coordina la respuesta institucional ante la emergencia. En la gira la acompañó el viceministro del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MIVIOT), Fernando Méndez.

Las autoridades mantienen operativos en la provincia tras el deslizamiento de tierra ocurrido en la comunidad de El Bambú, en Finca 4, que impactó una vivienda y provocó la desaparición de la menor, cuyo cuerpo fue recuperado este sábado por equipos de rescate.

Los estamentos de seguridad, entre ellos el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), el Cuerpo de Bomberos y unidades de rescate aéreo y naval, continúan desplegados en la zona, donde además se mantienen albergues con cientos de personas afectadas por las inundaciones.

El Sinaproc advirtió que las condiciones del tiempo siguen inestables en la provincia, con un aviso de vigilancia por tormentas y lluvias con actividad eléctrica vigente hasta el 6 de julio, lo que mantiene la atención sobre posibles nuevos incidentes.