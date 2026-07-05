Permiso obligatorio y protección ante desalojos: así es la nueva ley para los buhoneros

Los buhoneros en Panamá contarán por primera vez con un marco legal específico que regula su actividad, establece mecanismos para su formalización y les reconoce una serie de derechos y obligaciones.

Se trata de la Ley 540 del 2 de julio de 2026, que crea las bases para la transición progresiva del comercio informal hacia la formalidad, al tiempo que busca ordenar el uso de los espacios públicos.

La norma, sancionada por el presidente José Raúl Mulino, establece que el objetivo es garantizar el derecho al trabajo y a una vida digna de quienes ejercen la buhonería, procurando un equilibrio entre el desarrollo de esta actividad económica y el ordenamiento de las ciudades.

Uno de los principales cambios que introduce la legislación es la creación del Registro Nacional de Buhoneros, que será administrado por el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) en coordinación con los municipios.

Cada alcaldía mantendrá un registro local, mientras que el MICI consolidará la información a nivel nacional para diseñar políticas públicas, recopilar estadísticas y facilitar el acceso de los trabajadores a programas de formalización.

Además del registro, la ley crea el permiso de acreditación de buhonero autorizado, un documento oficial que habilitará a los comerciantes para ejercer su actividad y acceder a los beneficios contemplados en la normativa.

Para obtenerlo será necesario ser ciudadano panameño, presentar copia de la cédula, estar inscrito en el Registro Nacional de Buhoneros, declarar la actividad económica que desarrollará e indicar el lugar donde trabajará. Quienes se dediquen a la venta de alimentos también deberán contar con los carnés de salud vigentes.

Aunque la ley fija estos requisitos mínimos, también permite que los municipios establezcan condiciones adicionales, siempre que no contradigan el contenido de la legislación nacional.