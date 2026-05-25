Panamá acumula 2,468 casos de dengue: estas son las regiones más afectadas

El Ministerio de Salud (Minsa) reiteró el llamado a la población panameña para reforzar las medidas de prevención y eliminar los criaderos del mosquito transmisor del dengue, luego de que el más reciente informe epidemiológico revelara que el país acumula 2,468 casos de dengue durante 2026, además de siete defunciones registradas hasta la fecha.

El informe corresponde a la semana epidemiológica N°.18, comprendida entre el 3 y el 9 de mayo de este año.

Las autoridades sanitarias insistieron en que la colaboración ciudadana continúa siendo fundamental para evitar un incremento de casos y contener la propagación de esta enfermedad.

Según los datos oficiales, del total de contagios acumulados, 2,162 pacientes presentan dengue sin signos de alarma, mientras que 291 casos muestran signos de alarma y otros 15 han sido catalogados como dengue grave, una condición que requiere atención médica inmediata.

La Región Metropolitana continúa encabezando la lista con el mayor número de contagios, registrando 630 casos, seguida por Colón con 430, Bocas del Toro con 254, Panamá Oeste con 228, San Miguelito con 224, Panamá Este con 192, Panamá Norte con 115, Herrera con 114 y Chiriquí con 110 casos.

En menor proporción aparecen Los Santos, Veraguas, la comarca Kuna Yala, Coclé, Darién y Ngäbe-Buglé.

El documento también revela que hasta el momento se han contabilizado 307 personas hospitalizadas por complicaciones relacionadas con el dengue.

En cuanto a las defunciones, el Minsa indicó que el acumulado nacional se mantiene en siete fallecidos, distribuidos entre distintas regiones del país. Bocas del Toro registra tres muertes, Los Santos dos, mientras que Coclé y Colón reportan un caso cada una.

Asimismo, las autoridades identificaron los corregimientos con mayor número de contagios hasta esta semana epidemiológica. Tocumen lidera con 168 casos, seguido por Puerto Pilón con 97, 24 de Diciembre con 93, Veracruz con 86 y Belisario Frías con 73 casos.

El informe también señala que el grupo poblacional más afectado corresponde a niños y adolescentes entre 10 y 14 años, quienes presentan una tasa de incidencia de 74.5 casos por cada 100 mil habitantes. A nivel nacional, la tasa de incidencia se ubica en 52.3 casos por cada 100 mil habitantes.

El Ministerio de Salud recordó a la población que entre los síntomas más frecuentes del dengue se encuentran la fiebre, el dolor de cabeza, el malestar general, los dolores musculares y el dolor ocular.

Además, insistió en evitar la automedicación y acudir oportunamente a los centros de salud ante cualquier sospecha o aparición de signos de alarma.

Las autoridades sanitarias mantienen operativos de control y eliminación de criaderos durante este año y reiteraron que eliminar recipientes que acumulen agua, tapar depósitos y mantener limpios los alrededores de las viviendas sigue siendo una de las principales medidas para reducir el riesgo de transmisión.