Panamá registra 33 muertes por influenza en 2026, alerta el Ministerio de Salud

El Ministerio de Salud (Minsa) informó este viernes 24 de abril que un total de 33 personas han fallecido por influenza en lo que va del año 2026, según el más reciente informe correspondiente a la semana epidemiológica N.°13 (del 29 de marzo al 4 de abril).

De acuerdo con el Departamento de Epidemiología, durante esa semana se registró una defunción por influenza, mientras que la mayor proporción de muertes acumuladas se concentra en personas de 65 años y más (54.8%), seguida por menores de un año.

El informe destaca que el 100% de los fallecidos no estaba vacunado contra la influenza en la temporada actual y que el 81.8% tampoco contaba con la vacuna del año 2025. Además, el 75% presentaba factores de riesgo como enfermedades metabólicas, cardiovasculares o renales.

En cuanto al comportamiento de otras enfermedades respiratorias, se reportaron 773 casos de síndrome gripal en la semana analizada, para un acumulado de 10,817 casos en lo que va del año. Asimismo, se notificaron 317 casos de infecciones respiratorias agudas graves (IRAG), elevando el total acumulado a 4,558.

En relación con enfermedades transmitidas por vectores, el dengue continúa con una alta incidencia en el país, alcanzando 1,896 casos acumulados. De estos, 1,659 son sin signos de alarma, 225 presentan signos de alarma y 12 han sido clasificados como dengue grave.

Por su parte, la malaria registra una disminución en comparación con el año anterior, con 2,766 casos acumulados en 2026 frente a 3,923 en el mismo periodo de 2025.

El reporte también indica bajos niveles de otras enfermedades como el zika, con un solo caso registrado en lo que va del año, y chikungunya, con dos casos acumulados. La leishmaniasis, en 2026, durante la semana 13 se notificaron 62 casos para un acumulado de 638 casos, mientras que el virus Oropouche mantiene un acumulado de siete casos sin nuevos reportes en la semana.

En el caso del hantavirus, no se notificaron nuevos contagios durante la semana 13, pero el acumulado asciende a ocho casos, de los cuales seis corresponden a síndrome cardiopulmonar.

Por otro lado, la leptospirosis registra 17 casos acumulados, mientras que el gusano barrenador en humanos suma 37 casos en lo que va del año, incluyendo tres nuevos reportes en la semana evaluada.

El Minsa también confirmó que no se han registrado nuevos casos de viruela símica (Mpox) durante este periodo.

Las autoridades sanitarias reiteraron que la prevención sigue siendo la herramienta más eficaz para proteger la salud pública.