Minsa confirma nueva muerte por influenza y llama a la vacunación

El Ministerio de Salud (Minsa) confirmó una nueva defunción por influenza durante la semana epidemiológica N.° 11, elevando a 32 el total de fallecimientos en lo que va del año.

Las autoridades sanitarias reiteraron el llamado urgente a la población a reforzar las medidas de prevención, especialmente en los grupos más vulnerables.

Defunción por influenza: grupos más afectados

De acuerdo con el informe oficial, la mayoría de las muertes por influenza se concentra en personas de 65 años y más (54.8%), seguidas por menores de 1 año, lo que evidencia el impacto de la enfermedad en los extremos de la vida.

Un dato clave que preocupa a las autoridades es que:

- El 90.9% de las personas fallecidas no estaba vacunada contra la influenza en la temporada actual.

- El 75.8% presentaba factores de riesgo, principalmente enfermedades metabólicas, cardiovasculares y renales, además de la edad avanzada.

Estos indicadores refuerzan la importancia de la vacunación como principal herramienta para evitar complicaciones graves y muertes.

Panorama epidemiológico en el país

El informe también detalla el comportamiento de otras enfermedades en el país:

Síndrome gripal: 920 casos registrados

Infecciones respiratorias agudas graves (IRAG): 334 casos

Dengue: 1,670 casos acumulados (incluyendo 10 graves)

Malaria: 2,578 casos acumulados

Leishmaniasis: 537 casos acumulados

Además, no se reportaron casos de zika, chikungunya, hantavirus ni viruela símica (mpox) en la semana analizada.