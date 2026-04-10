Minsa confirma nueva muerte por influenza y llama a la vacunación

El Ministerio de Salud (Minsa) confirmó una nueva defunción por influenza durante la semana epidemiológica N.° 11, elevando a 32 el total de fallecimientos en lo que va del año. Las autoridades sanitarias reiteraron el llamado urgente a la población a reforzar las medidas de prevención, especialmente en los grupos más vulnerables.<b>Defunción por influenza: grupos más afectados</b>De acuerdo con el informe oficial, la mayoría de las muertes por influenza se concentra en personas de 65 años y más (54.8%), seguidas por menores de 1 año, lo que evidencia el impacto de la enfermedad en los extremos de la vida.<b>Un dato clave que preocupa a las autoridades es que:</b>- El 90.9% de las personas fallecidas no estaba vacunada contra la influenza en la temporada actual.- El 75.8% presentaba factores de riesgo, principalmente enfermedades metabólicas, cardiovasculares y renales, además de la edad avanzada.Estos indicadores refuerzan la importancia de la vacunación como principal herramienta para evitar complicaciones graves y muertes.<b>Panorama epidemiológico en el país</b>El informe también detalla el comportamiento de otras enfermedades en el país:<b>Síndrome gripal:</b> 920 casos registrados<b>Infecciones respiratorias agudas graves</b> (IRAG): 334 casos<b>Dengue</b>: 1,670 casos acumulados (incluyendo 10 graves)<b>Malaria:</b> 2,578 casos acumulados<b>Leishmaniasis: </b>537 casos acumuladosAdemás, no se reportaron casos de zika, chikungunya, hantavirus ni viruela símica (mpox) en la semana analizada.