Alerta en Panamá por repunte de dengue e influenza: mayoría de fallecidos sin vacuna

<a href="/tag/-/meta/minsa-ministerio-de-salud">El Ministerio de Salud (Minsa)</a> destacó que la participación ciudadana continúa siendo clave para reducir la propagación de enfermedades prevenibles, al presentar el informe correspondiente a la semana epidemiológica N.°8, del 22 al 28 de febrero de 2026.Entre los datos más relevantes, la entidad confirmó que<b> en lo que va del año se han registrado 31 defunciones por influenza</b>, con una tasa de mortalidad que se mantiene por encima del umbral de alerta.Más de la mitad de los fallecidos (54.8%) corresponde a personas de 65 años o más, mientras que el 90.3% no contaba con la vacuna contra esta enfermedad.En cuanto al <b>dengue</b>, el informe detalla un acumulado de <b>1,232 casos a nivel nacional,</b> de los cuales 1.081 son sin signos de alarma, 146 con signos de alarma y cinco casos graves.El Minsa también reportó 723 casos de síndrome gripal y 260 casos de infecciones respiratorias agudas graves (IRAG), como bronconeumonía y neumonía, durante la semana analizada.Ante este panorama, el Minsa reiteró que la prevención sigue siendo fundamental e instó a la población a adoptar medidas básicas como el lavado frecuente de manos, cubrirse al toser, mantener al día el esquema de vacunación y conservar entornos limpios.Las autoridades subrayan que la colaboración de la comunidad es determinante para contener brotes y reducir el impacto de estas enfermedades en el país.