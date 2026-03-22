Alerta en Panamá por repunte de dengue e influenza: mayoría de fallecidos sin vacuna

El Ministerio de Salud (Minsa) destacó que la participación ciudadana continúa siendo clave para reducir la propagación de enfermedades prevenibles, al presentar el informe correspondiente a la semana epidemiológica N.°8, del 22 al 28 de febrero de 2026.

Entre los datos más relevantes, la entidad confirmó que en lo que va del año se han registrado 31 defunciones por influenza, con una tasa de mortalidad que se mantiene por encima del umbral de alerta.

Más de la mitad de los fallecidos (54.8%) corresponde a personas de 65 años o más, mientras que el 90.3% no contaba con la vacuna contra esta enfermedad.

En cuanto al dengue, el informe detalla un acumulado de 1,232 casos a nivel nacional, de los cuales 1.081 son sin signos de alarma, 146 con signos de alarma y cinco casos graves.

El Minsa también reportó 723 casos de síndrome gripal y 260 casos de infecciones respiratorias agudas graves (IRAG), como bronconeumonía y neumonía, durante la semana analizada.

Ante este panorama, el Minsa reiteró que la prevención sigue siendo fundamental e instó a la población a adoptar medidas básicas como el lavado frecuente de manos, cubrirse al toser, mantener al día el esquema de vacunación y conservar entornos limpios.

Las autoridades subrayan que la colaboración de la comunidad es determinante para contener brotes y reducir el impacto de estas enfermedades en el país.