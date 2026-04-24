  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Nacional
Nacional
PANAMÁ

Clínica Veterinaria ‘Más Colas’ abre sus puertas en San Miguelito a bajos costos

Inauguran en San Miguelito la Clínica Veterinaria ‘Más Colas’ a precios accesibles
Inauguran en San Miguelito la Clínica Veterinaria ‘Más Colas’ a precios accesibles @primeradamapma
Por
Emiliana Tuñón
  • 24/04/2026 09:21
En San Miguelito fue inaugurada la Clínica Veterinaria “Más Colas”, el primer centro de atención veterinaria a bajo costo en el distrito.

La Clínica Veterinaria ‘Más Colas’ fue inaugurada este jueves 23 de abril en el sector de Los Andes 2, en el distrito de San Miguelito, con el objetivo de ofrecer servicios veterinarios a bajos costos para la atención de mascotas.

El centro atenderá en horario de 7:00 a.m. a 8:00 p.m. y es un proyecto respaldado por la Alcaldía de San Miguelito, el Despacho de la Primera Dama y diversas organizaciones.

Este es el primer centro de atención veterinaria de este tipo en el distrito, y busca brindar servicios accesibles para la población.

La primera dama, Maricel Cohen de Mulino, destacó la importancia del proyecto, señalando que representa un apoyo significativo tanto para el distrito como para el país, especialmente en procedimientos como las esterilizaciones, que suelen tener costos elevados.

“Es una gran ayuda y bendición no solo para el distrito sino para el gobierno, ya que un trabajo por ejemplo de esterilización cuesta mucho y esto va a ayudar mucho a nivel nacional”, indicó.

Las instalaciones ofrecerán consultas generales y especialidades como dermatología, nutrición, oncología y patología, a precios accesibles. Además, ya se encuentran habilitadas las citas para atención al público.

El proyecto es impulsado por el Despacho de la Primera Dama, la Alcaldía de San Miguelito y la Fundación Manchitas, que también aportó al desarrollo de la iniciativa, incluyendo la asignación del terreno para su construcción.

VIDEOS
Lo Nuevo