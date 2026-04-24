Clínica Veterinaria ‘Más Colas’ abre sus puertas en San Miguelito a bajos costos

La <b>Clínica Veterinaria ‘Más Colas</b>’ fue inaugurada este jueves 23 de abril en el sector de Los Andes 2, en el distrito de San Miguelito, con el objetivo de ofrecer servicios veterinarios a bajos costos para la atención de mascotas.El centro atenderá en horario de 7:00 a.m. a 8:00 p.m. y es un proyecto respaldado por la Alcaldía de San Miguelito, el Despacho de la Primera Dama y diversas organizaciones.Este es el primer centro de atención veterinaria de este tipo en el distrito, y busca brindar servicios accesibles para la población.La primera dama, <b><a href="/tag/-/meta/maricel-cohen-de-mulino">Maricel Cohen de Mulino</a></b>, destacó la importancia del proyecto, señalando que representa un apoyo significativo tanto para el distrito como para el país, especialmente en procedimientos como las esterilizaciones, que suelen tener costos elevados.