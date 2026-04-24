Clínica Veterinaria ‘Más Colas’ abre sus puertas en San Miguelito a bajos costos

La Clínica Veterinaria ‘Más Colas’ fue inaugurada este jueves 23 de abril en el sector de Los Andes 2, en el distrito de San Miguelito, con el objetivo de ofrecer servicios veterinarios a bajos costos para la atención de mascotas.

El centro atenderá en horario de 7:00 a.m. a 8:00 p.m. y es un proyecto respaldado por la Alcaldía de San Miguelito, el Despacho de la Primera Dama y diversas organizaciones.

Este es el primer centro de atención veterinaria de este tipo en el distrito, y busca brindar servicios accesibles para la población.

La primera dama, Maricel Cohen de Mulino, destacó la importancia del proyecto, señalando que representa un apoyo significativo tanto para el distrito como para el país, especialmente en procedimientos como las esterilizaciones, que suelen tener costos elevados.