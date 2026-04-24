El uso de bienes estatales para campaña es un delito, advierte la Fiscalía Electoral

La Fiscalía Electoral, mediante un comunicado, recordó a los funcionarios que el uso de bienes, fondos y recursos del Estado con fines políticos constituye un delito electoral.

“Es imperativo recordar que el uso de los bienes, fondos y recursos del Estado con fines políticos es un delito electoral, sancionado con pena de prisión, inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas y suspensión de los derechos políticos y ciudadanos”, recalcó la entidad en el comunicado.

La reacción de la Fiscalía Electoral surge a raíz de denuncias en redes sociales sobre funcionarios en el interior del país que, presuntamente, mantienen cuñas publicitarias en las que se promocionan como figura, en lugar de resaltar la labor de la entidad que dirigen.

Aunque la Fiscalía Electoral reconoce que el derecho a ser electo a un cargo de elección popular es inalienable para el ciudadano, enfatiza que el proceso debe realizarse con apego a la normativa, la cual establece, entre otras disposiciones, los tiempos de campaña y los mecanismos para la formulación de candidaturas, ya sea por la vía de partidos políticos o por libre postulación.