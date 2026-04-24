Ministro Chapman minimiza caída de la inversión extranjera de 63% en 2025

La inversión extranjera directa no se ha ido ni ha dejado de ingresar al país. Así reaccionó el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, ante la pregunta de La Estrella de Panamá respecto a la caída de este indicador en un 63% al cierre de 2025, en comparación con el año 2024.

Solo ingresaron $905 millones en 2025, mientras que en 2022, 2023 y 2024 la cifra anual superaba los $2 mil millones, según la estadística oficial.

“No es que no hayan entrado al país; una parte importantísima es la reinversión de utilidades, esto es cíclico. Hay momentos donde una empresa, en su capacidad instalada de expandirse, llega a su máximo nivel y lo natural es retirar utilidades en forma de dividendos”, explicó el ministro Chapman.

Por su parte, la presidenta de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), Giulia de Sanctis, señaló en una entrevista previa con este diario que “esta es una señal que hay que tomar en serio”, atribuyéndola a varios factores que afectan la confianza de los inversores.

“Se le está dando una lectura, creo yo, muy rápida. Muchas veces dicen que Dios está en los detalles; hay que entrar a mirar y muchas de esas inversiones se deben a ese ciclo de retiro, o a que los beneficios se vayan en forma de dividendos. Es un proceso normal que ocurre en toda economía”, precisó Chapman.

En tanto, para el economista Adolfo Quintero, la inversión extranjera directa es sinónimo de “seguridad para la inversión” y la señal que provocó su contracción fue la política fiscal debido al manejo de la deuda pública.

“La caída obedece a la incertidumbre que sentían los inversionistas extranjeros sobre la perspectiva de la economía panameña y la fortaleza fiscal que pudiera tener el país”, afirmó Quintero.

El economista y docente añadió que el principal motor económico de Panamá siempre ha sido su rol como país de tránsito, concepto que, según él, debe retomarse más allá del abanderamiento de naves, brindando facilidades de inversión internacional.

Las declaraciones del ministro Chapman y del economista Quintero se dieron durante el foro de CADE 2026, titulado “¿Confianza global, progreso local? El futuro de Panamá en debate”, el cual se lleva a cabo en un hotel de la ciudad de Panamá.