Mulino confirma acercamiento con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos para apoyo en el plan nacional de agua

El presidente José Raúl Mulino confirmó la mañana de este viernes 24 de abril, en Los Santos, un primer acercamiento con ingenieros del Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos como parte de una posible cooperación técnica para evaluar proyectos sobre el agua potable en el país.

La Estrella de Panamá conoció que un grupo de esos ingenieros se reunieron este jueves 23 de abril con el director designado del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) Antonio Tercero González y el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac.

Durante su gira en la provincia de Los Santos, el mandatario explicó que la intención es solicitar el apoyo de este equipo especializado, al que calificó como “muy capaz, muy apto y con mucha experiencia”, para analizar iniciativas clave, principalmente en áreas vinculadas al agua.

“Ayer hubo ese primer acercamiento con los ingenieros de Estados Unidos. La idea es solicitar la cooperación de ellos para que evalúen esto”, indicó Mulino, quien aclaró que los detalles técnicos serán ampliados este viernes.

El anuncio se da en medio de los planes del Ejecutivo de impulsar un programa nacional de agua, que será presentado por el Idaan. Sobre este tema, el presidente advirtió que los problemas estructurales no pueden resolverse de forma inmediata.

“No se puede inventar ni improvisar el trabajo que se está haciendo, y mucho menos decir que se va a resolver mañana”, enfatizó.

La posible asistencia internacional se enmarca en una estrategia del Gobierno para fortalecer la planificación y ejecución de proyectos, en momentos en que también se anuncian inversiones en salud a través del Ministerio de Salud, incluyendo nuevas infraestructuras en distintas regiones del país.

Mulino realizó estas declaraciones tras encabezar actividades oficiales en Los Santos, donde también destacó proyectos culturales como la transformación de la casa del expresidente Belisario Porras en un museo, así como iniciativas para impulsar el sector agropecuario.