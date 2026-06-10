Policía aumenta a $2,000 recompensa por información sobre 20 prófugos de La Joyita

La Policía Nacional elevó a $2,000 la recompensa por información que permita ubicar y capturar a los 20 privados de libertad que permanecen prófugos tras la fuga de 195 reclusos registrada el pasado 1 de junio en el Centro Penitenciario La Joyita.

Nueve días después de la evasión, las autoridades mantienen la búsqueda de los fugitivos mediante operativos en comunidades cercanas al penal y alertas emitidas a todas las zonas policiales del país.

La institución informó que el aumento de la recompensa busca fortalecer los esfuerzos para localizar a los evadidos, cuya recaptura continúa entre las prioridades de los organismos de seguridad.

La fuga, ocurrida hace más de una semana, mantiene abiertas interrogantes sobre las condiciones de seguridad en uno de los principales centros penitenciarios del país.

Hasta el momento, las autoridades no han divulgado detalles adicionales sobre las circunstancias que permitieron la evasión ni sobre los resultados específicos de los operativos desplegados desde entonces.

La Policía solicitó la colaboración de la ciudadanía para aportar información que contribuya a la ubicación de los prófugos y reiteró que los reportes pueden resultar determinantes para acelerar su captura.

El caso ha generado atención debido a que 20 privados de libertad continúan fuera del control de las autoridades, mientras se mantienen las labores de búsqueda en todo el territorio nacional.