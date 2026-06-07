Recapturan a cinco evadidos de La Joyita y reducen a 18 la cifra de prófugos

La Policía Nacional informó este domingo 7 de junio sobre la recaptura de cinco privados de libertad que permanecían evadidos del Centro Penitenciario La Joyita, lo que redujo a 18 la cantidad de prófugos que continúan siendo buscados por las autoridades tras la fuga masiva registrada el pasado 1 de junio.

De acuerdo con el informe oficial, cuatro de los evadidos fueron ubicados durante un operativo desarrollado en el sector de La Bendición, en el corregimiento de Las Garzas. Paralelamente, unidades de la Zona Policial Metro Oeste lograron la captura de un quinto privado de libertad.

Las autoridades señalaron que los aprehendidos fueron puestos a órdenes de las instancias correspondientes para enfrentar nuevos procesos judiciales relacionados con el delito de evasión.

Como resultado de las pesquisas y de los operativos de búsqueda desarrollados durante la última semana, los tribunales de justicia han ordenado hasta ahora 126 detenciones provisionales y han emitido 12 sentencias condenatorias contra personas vinculadas a la fuga.

Las autoridades también han procesado a individuos señalados de colaborar con los evadidos o facilitar su ocultamiento tras abandonar el centro penitenciario.

La Policía Nacional reiteró que mantiene activos los operativos de vigilancia, control y búsqueda en todo el territorio nacional para ubicar a los 18 prófugos que aún permanecen fuera del sistema penitenciario.

Por su parte, el Ministerio Público indicó que las audiencias de control de garantías continúan desarrollándose y que las investigaciones seguirán avanzando hasta lograr la captura de todos los involucrados en la evasión masiva registrada en La Joyita.

Las autoridades recordaron que las penas impuestas por el delito de evasión se sumarán a las condenas que los privados de libertad cumplían previamente, por lo que los recapturados enfrentarán tiempo adicional de prisión.