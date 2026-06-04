Fuga de La Joyita deja sus primeras condenas y mantiene activa la búsqueda de 53 prófugos

Los dos privados de libertad condenados fueron procesados durante las primeras audiencias relacionadas con la fuga. Tras ser puestos a órdenes de las autoridades judiciales, <b>ambos recibieron penas de 36 meses de prisión por su participación en los hechos</b>.Las diligencias judiciales forman parte del proceso que se desarrolla paralelamente a las operaciones de búsqueda y captura de los restantes evadidos.Las autoridades han señalado que las audiencias continuarán en los próximos días a medida que sean puestos a disposición de los tribunales más de los privados de libertad que han sido recapturados.