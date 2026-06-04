Fuga de La Joyita deja sus primeras condenas y mantiene activa la búsqueda de 53 prófugos

La fuga masiva registrada el pasado 1 de junio en la cárcel La Joyita comenzó a generar sus primeras condenas judiciales. Dos de los privados de libertad que fueron recapturados tras evadirse del centro penitenciario recibieron sentencias de 36 meses de prisión cada uno durante las audiencias realizadas en el Sistema Penal Acusatorio. Las condenas marcan el inicio de la respuesta judicial a uno de los incidentes penitenciarios más graves de los últimos años, mientras las autoridades continúan la búsqueda de decenas de evadidos que aún permanecen fuera del sistema carcelario. De acuerdo con información oficial, de los 195 privados de libertad que escaparon durante la evasión masiva, 142 ya han sido recapturados. Esto significa que todavía permanecen prófugos 53 evadidos, por quienes se mantienen activos los operativos policiales en distintos puntos del país.

Primeras sentencias por la evasión

Los dos privados de libertad condenados fueron procesados durante las primeras audiencias relacionadas con la fuga. Tras ser puestos a órdenes de las autoridades judiciales, ambos recibieron penas de 36 meses de prisión por su participación en los hechos. Las diligencias judiciales forman parte del proceso que se desarrolla paralelamente a las operaciones de búsqueda y captura de los restantes evadidos. Las autoridades han señalado que las audiencias continuarán en los próximos días a medida que sean puestos a disposición de los tribunales más de los privados de libertad que han sido recapturados.

Continúan los operativos de búsqueda

Desde el momento en que se produjo la fuga, unidades de la Policía Nacional han mantenido operativos permanentes para localizar a los evadidos. Las acciones se han concentrado principalmente en Panamá Este y otras zonas donde se presume que podrían encontrarse algunos de los fugitivos. La Policía Nacional también mantiene vigente una recompensa económica para quienes suministren información que permita ubicar y capturar a las personas que continúan prófugas.

Caso sigue bajo investigación