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Economía

Mulino eliminará el 2% del ITBI y analiza nuevas medidas fiscales

El presidente de la República, José Raúl Mulino
El presidente de la República, José Raúl Mulino Cedida
Por
Lourdes García Armuelles
  • 23/07/2026 21:56
El presidente espera hacer efectivo estas propuestas dentro de dos semanas en su Consejo de Gabinete

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El presidente de la República, José Raúl Mulino, anunció que estará remitiendo a la Asamblea Nacional una serie de paquetes de leyes enfocados a una reactivación económica.

Entre las que se encuentra una modificación a la Ley de Interés Preferencial en miras a reactivar la construcción de viviendas pequeñasEn el interior del país.

“Haremos un juego de factores para que tanto los que construyen, promueven y compran tengan la facilidad del acceso de una vivienda propia”, comentó Mulino, durante un discurso realizado en un evento de Apede, la noche de este jueves.

Igualmente, el mandatario adelantó que se encuentran en el proceso de eliminar el 2% del impuesto de transferencia de bienes inmuebles (ITBI) del 2%.

Mulino también informó que se encuentran debatiendo otras medidas más de competencia fiscal, de las cuales aclaró que no son reformas fiscales, sino medidas para hacer “ajustes”.

“Espero que en el Consenjo de Gabinete de dos semanas poderlo aprobar para darle a esto la urgencia que se requiere”, concluyó.

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