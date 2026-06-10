Lina Ajoy es la nueva secretaria general del SICA hasta 2030

Los Jefes de Estado y de Gobierno del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) ratificaron este miércoles 10 de junio, de forma virtual, la designación de la embajadora costarricense Lina Eugenia Ajoy Rojas como nueva secretaria general del organismo regional.

Ajoy Rojas, quien asumirá formalmente sus funciones el próximo 9 de agosto, se convierte en la primera persona y la primera mujer de nacionalidad costarricense en liderar la Secretaría General de la institución para el período 2026-2030.

La elección se concretó tras la presentación de una terna de profesionales por parte del Gobierno de Costa Rica, la cual fue evaluada y aprobada por los Estados miembros al cumplir con las disposiciones normativas y los requisitos técnicos vigentes del sistema regional.

La representación de Panamá en la cumbre extraordinaria estuvo a cargo del vicecanciller de la República, Carlos Hoyos. En el encuentro virtual también participaron mandatarios y altos representantes de Guatemala, Honduras, República Dominicana, El Salvador, Nicaragua y Belice, quienes validaron el nombramiento de forma conjunta.

La nueva secretaria general cuenta con 27 años de trayectoria en el servicio diplomático. Es embajadora de carrera, abogada, notaria y especialista en mediación y cooperación internacional. En su experiencia más reciente ejerció como embajadora de su país en El Salvador, donde fungió simultáneamente como representante ante el SICA y Belice, además de haber cumplido misiones diplomáticas previas en Nicaragua y Canadá.

La gestión de la funcionaria electa estará orientada a garantizar el desarrollo de una administración eficaz, transparente y alineada con las prioridades de la agenda regional, buscando dar continuidad a las políticas del sistema en beneficio de los países miembros.