Lina Ajoy es la nueva secretaria general del SICA hasta 2030

Los Jefes de Estado y de Gobierno del <b><a href="/tag/-/meta/sica-sistema-de-la-integracion-centroamericana">Sistema de la Integración Centroamericana (SICA)</a></b> ratificaron este miércoles 10 de junio, de forma virtual, la designación de la embajadora costarricense<b> Lina Eugenia Ajoy Rojas </b>como nueva secretaria general del organismo regional.Ajoy Rojas, quien asumirá formalmente sus funciones el próximo 9 de agosto, se convierte en la primera persona y la primera mujer de nacionalidad costarricense en liderar la Secretaría General de la institución para el período 2026-2030.La elección se concretó tras la presentación de una terna de profesionales por parte del Gobierno de Costa Rica, la cual fue evaluada y aprobada por los Estados miembros al cumplir con las disposiciones normativas y los requisitos técnicos vigentes del sistema regional.La representación de Panamá en la cumbre extraordinaria estuvo a cargo del vicecanciller de la República, <b><a href="/tag/-/meta/carlos-hoyos">Carlos Hoyos</a></b>. En el encuentro virtual también participaron mandatarios y altos representantes de Guatemala, Honduras, República Dominicana, El Salvador, Nicaragua y Belice, quienes validaron el nombramiento de forma conjunta.La nueva secretaria general cuenta con <b>27 años de trayectoria</b> en el servicio diplomático. Es embajadora de carrera, abogada, notaria y especialista en mediación y cooperación internacional. En su experiencia más reciente ejerció como embajadora de su país en El Salvador, donde fungió simultáneamente como representante ante el SICA y Belice, además de haber cumplido misiones diplomáticas previas en Nicaragua y Canadá.La gestión de la funcionaria electa estará orientada a garantizar el desarrollo de una administración eficaz, transparente y alineada con las prioridades de la agenda regional, buscando dar continuidad a las políticas del sistema en beneficio de los países miembros.