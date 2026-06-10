MOP rechaza flexibilizar restricción en el puente de las Américas

Más allá del reclamo de los transportistas, la discusión pone en evidencia un problema mayor: la necesidad de contar con una alternativa que permita intervenir el puente de las Américas sin afectar la movilidad entre Panamá y Panamá Oeste.Durante el encuentro, Caballero reiteró que una rehabilitación integral de la losa de rodadura solo podrá ejecutarse cuando exista una infraestructura capaz de absorber parte importante del flujo vehicular que actualmente utiliza el puente. Esa alternativa es el Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá.<b>Para el MOP, la nueva conexión permitirá redistribuir el tránsito entre ambas riberas y crear las condiciones necesarias para desarrollar trabajos de gran envergadura en el puente de las Américas sin provocar afectaciones mayores a la movilidad naciona</b>l.<b>Actualmente, el proyecto registra un avance general de 35 %, mientras que la fase de fundaciones alcanza aproximadamente un 75 % de ejecución.</b>