MOP rechaza flexibilizar restricción en el puente de las Américas

Los transportistas de pasajeros de Panamá Oeste que aspiran a volver a utilizar el puente de las Américas recibieron una respuesta clara del Ministerio de Obras Públicas (MOP): la restricción para vehículos de más de 10 toneladas se mantendrá vigente y cualquier solución de fondo dependerá de la construcción del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá. La posición fue reiterada durante una reunión entre autoridades de la entidad y representantes del sector transporte de Panamá Oeste, quienes entregaron un pliego de peticiones en el que solicitaron recuperar el acceso a una de las principales conexiones entre la provincia y la capital. Para los transportistas, la medida representa una limitación operativa que afecta las rutas que diariamente movilizan pasajeros entre ambos lados del Canal. Sin embargo, el MOP sostiene que la prioridad es preservar una infraestructura que supera los 60 años de servicio. Karen Caballero, subdirectora nacional de Estudios y Diseños del ministerio, explicó que la restricción responde al estado de la losa de rodadura del puente, la cual permanece en funcionamiento desde su inauguración en 1962. Según la funcionaria, el límite de 10 toneladas por vehículo busca reducir el impacto de las cargas sobre la estructura y garantizar su conservación mientras se desarrollan los estudios técnicos que definirán futuras intervenciones. Aunque la restricción fue establecida en 2009, el tema volvió a cobrar relevancia en los últimos meses debido al reforzamiento de los controles sobre los vehículos autorizados a utilizar la vía. La solución apunta al Cuarto Puente

Más allá del reclamo de los transportistas, la discusión pone en evidencia un problema mayor: la necesidad de contar con una alternativa que permita intervenir el puente de las Américas sin afectar la movilidad entre Panamá y Panamá Oeste. Durante el encuentro, Caballero reiteró que una rehabilitación integral de la losa de rodadura solo podrá ejecutarse cuando exista una infraestructura capaz de absorber parte importante del flujo vehicular que actualmente utiliza el puente. Esa alternativa es el Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá. Para el MOP, la nueva conexión permitirá redistribuir el tránsito entre ambas riberas y crear las condiciones necesarias para desarrollar trabajos de gran envergadura en el puente de las Américas sin provocar afectaciones mayores a la movilidad nacional. Actualmente, el proyecto registra un avance general de 35 %, mientras que la fase de fundaciones alcanza aproximadamente un 75 % de ejecución.

La construcción acumula varios años de retrasos. En mayo de 2019, durante la administración del expresidente Juan Carlos Varela, se realizó el acto que marcó el inicio de las obras. Sin embargo, el proyecto fue objeto de modificaciones técnicas y administrativas que ralentizaron su desarrollo por la administración de Laurentino Cortizo. Posteriormente, el 27 de agosto de 2024, el presidente José Raúl Mulino emitió la orden de proceder para la ejecución del diseño y construcción de la estructura, permitiendo la reactivación formal de los trabajos. La obra está a cargo del Consorcio Panamá Cuarto Puente (CPCP) y contempla la construcción de un puente atirantado de alta complejidad, acompañado por dos viaductos con una longitud combinada de 2.5 kilómetros y dos intercambiadores que conectarán la ciudad de Panamá con Panamá Oeste. La estructura principal tendrá una longitud de 965 metros y torres de hasta 186 metros de altura, equivalentes a un edificio de aproximadamente 65 pisos. Una vez concluido, el proyecto permitirá aliviar la carga vehicular que actualmente soportan el puente de las Américas y el puente Centenario, las dos principales conexiones terrestres sobre el Canal. Un puente estratégico bajo evaluación

Mientras avanza la construcción del Cuarto Puente, las autoridades mantienen la vigilancia sobre una de las infraestructuras más emblemáticas del país. El puente de las Américas continúa siendo una conexión fundamental para la movilidad entre la capital y el interior del país, razón por la cual el Ministerio de Obras Públicas y la Autoridad del Canal de Panamá desarrollan una evaluación integral de la estructura. El estudio, iniciado en noviembre de 2025, busca determinar las intervenciones requeridas a corto, mediano y largo plazo, además de establecer planes de monitoreo, mantenimiento preventivo y acciones correctivas tanto para el puente de las Américas como para el puente Centenario. Los resultados se esperan para finales de 2026. De acuerdo con las autoridades, esta evaluación servirá de base para definir futuras inversiones y garantizar la seguridad operativa de ambas estructuras durante las próximas décadas. El antecedente que reforzó los controles El debate sobre las restricciones también ocurre meses después del incendio registrado el 6 de abril de 2026 en el área de La Boca, Balboa. El siniestro se originó tras el incendio de dos carros cisterna en las inmediaciones de Panama Oil Terminals S.A. (POTSA), cuyas llamas alcanzaron sectores cercanos al puente y obligaron a suspender temporalmente el tránsito. El hecho dejó una persona fallecida, dos bomberos con quemaduras leves y provocó un extenso congestionamiento vehicular que afectó durante varias horas la conexión entre Panamá y Panamá Oeste.