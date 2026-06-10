El MOP confirma demolición de la antigua estación de ferrocarril de Balboa por el cuarto puente

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) confirmó este miércoles 10 de junio que la antigua estación de ferrocarril de Balboa será demolida como parte de los trabajos necesarios para la construcción del cuarto puente sobre el canal de Panamá.

La Estrella de Panamá supo además que equipos tanto del MOP como de la Dirección del Patrimonio Histórico del Ministerio de Cultura sostuvieron esta mañana una reunión sobre este tema.

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