  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Nacional
Nacional

El MOP confirma demolición de la antigua estación de ferrocarril de Balboa por el cuarto puente

La demolición de la antigua estación de ferrocarril de Balboa generó controversia.
La demolición de la antigua estación de ferrocarril de Balboa generó controversia. Roberto Barrios | La Estrella de Panamá
Por
José Vilar
  • 10/06/2026 12:14
El Ministerio de Obras Públicas confirmó la demolición de la antigua estación de ferrocarril de Balboa. Hoy sostuvo una reunión con Patrimonio Histórico de MiCultura.

Encuentra más de nuestra cobertura en los resultados de búsqueda.

Agrega La Estrella en Google ↗️

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) confirmó este miércoles 10 de junio que la antigua estación de ferrocarril de Balboa será demolida como parte de los trabajos necesarios para la construcción del cuarto puente sobre el canal de Panamá.

La Estrella de Panamá supo además que equipos tanto del MOP como de la Dirección del Patrimonio Histórico del Ministerio de Cultura sostuvieron esta mañana una reunión sobre este tema.

Información en desarrollo....

VIDEOS
Lo Nuevo