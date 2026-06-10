Cuatro de cada diez trabajadores panameños se identifican como mediocampistas

Mientras millones de aficionados se preparan para seguir la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 este 11 de junio, una encuesta regional utilizó el lenguaje del fútbol para retratar cómo se perciben los trabajadores dentro de sus organizaciones.

El estudio “Mundial laboral, ¿en qué posición juegas?”, realizado entre trabajadores de Panamá, Argentina, Chile, Ecuador y Perú por la reclutadora Konzerta, encontró que el 40% de los panameños se identifica con el rol de mediocampista, una figura asociada con la coordinación, el apoyo a compañeros y la conexión entre distintas áreas de trabajo.

La investigación, en la que participaron 3,696 personas de la región, clasificó a los trabajadores en cinco perfiles inspirados en posiciones futbolísticas: arquero, defensor, mediocampista, delantero y director técnico.

Detrás del perfil de mediocampista se ubicó el de director técnico, con un 30% de las respuestas. Los perfiles de arquero, defensor y delantero registraron cada uno un 10%.

Más allá de la analogía futbolística, los resultados muestran cuáles son las características que los trabajadores valoran dentro de sus entornos laborales. El 65% afirmó que la mayor satisfacción en su trabajo proviene de ayudar a sus compañeros, mientras que el 23% señaló que disfruta alcanzar objetivos a largo plazo.

La encuesta también identificó cuáles son los aspectos más apreciados en un empleo. El crecimiento profesional y la estabilidad encabezaron las respuestas, ambos con 27%. Les siguieron el orden en el trabajo (21%), la posibilidad de ser creativos (15%) y el clima laboral (10%).

Entre los principales problemas detectados por los encuestados sobresalió la falta de compromiso o visión dentro de las organizaciones, mencionada por el 32% de los participantes. También aparecieron el individualismo (23%), el caos y la ausencia de reglas claras (22%), la improvisación extrema (14%) y el exceso de burocracia (8%).

Otro hallazgo fue la forma en que los trabajadores enfrentan los conflictos. El 46% aseguró que suele actuar como mediador cuando surge una diferencia dentro del equipo, mientras que el 27% dijo que interviene para defender a quienes considera menos respaldados.

Pese a que el estudio coincide con el inicio del Mundial 2026 y utiliza referencias futbolísticas para clasificar comportamientos laborales, sus resultados reflejan percepciones de los participantes sobre sus funciones dentro de las organizaciones y no una medición del desempeño laboral.