Panamá figura entre los 10 peores países del mundo para los derechos de los trabajadores, según la CSI

Panamá fue incluido entre los 10 peores países del mundo para los derechos de los trabajadores, de acuerdo con el más reciente índice Global de los Derechos elaborado por la Confederación Sindical Internacional (CSI), una clasificación que evalúa el respeto a las libertades laborales y sindicales en 151 países.

El informe, divulgado este lunes 1 de junio, ubica a Panamá en la categoría 5, la más baja de la escala, reservada para aquellos países donde los derechos laborales no están garantizados en la práctica.

La lista también incluye a Argentina, Ecuador, Bielorrusia, Egipto, Esuatini, Birmania, Nigeria, Túnez y Turquía.

Según la CSI, los trabajadores y sindicatos panameños enfrentan restricciones persistentes para el ejercicio de derechos fundamentales y se encuentran expuestos a presiones tanto por parte de empleadores como de las autoridades.

”Trabajadores y sindicatos de este país centroamericano carecen de garantías en cuanto a sus derechos básicos y se enfrentan a una opresión constante por parte de los empleadores y del Estado”, señala el informe.

La publicación coincide con otro señalamiento internacional recibido por Panamá. Este 1 de junio, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) incluyó al país en la lista de 23 gobiernos que deberán comparecer ante el Comité de Aplicación de Normas durante la 114.ª Conferencia Internacional del Trabajo, celebrada en Ginebra.

La citación busca examinar el cumplimiento del Convenio 87 de la OIT, referente a la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación.

La inclusión de Panamá en ambos informes coloca nuevamente la situación laboral del país bajo el escrutinio de organismos internacionales especializados en derechos laborales.

En América Latina, Panamá comparte esta clasificación con Argentina y Ecuador. En el caso argentino, la CSI atribuye el deterioro a medidas adoptadas durante la administración del presidente Javier Milei, mientras que sobre Ecuador cuestiona reformas legales relacionadas con vigilancia e interceptación de comunicaciones.

El estudio también advierte que la región continúa enfrentando problemas estructurales en materia laboral. Según la CSI, cerca de nueve de cada diez países latinoamericanos registraron vulneraciones al derecho de huelga o dificultades para el registro de organizaciones sindicales.

Además, señala que en aproximadamente la mitad de los países analizados se reportaron detenciones o encarcelamientos de trabajadores y dirigentes sindicales.

La clasificación muestra diferencias importantes dentro de la región. Uruguay fue el único país latinoamericano ubicado en la categoría 1, correspondiente a naciones con violaciones esporádicas de derechos laborales.

Brasil, Costa Rica, El Salvador, Perú y Trinidad y Tobago fueron clasificados en la categoría 4, mientras que Chile, México, Paraguay y Bolivia quedaron en categorías intermedias.

Luc Triangle, secretario general de la CSI, sostuvo que los resultados reflejan una tendencia global de debilitamiento de las garantías laborales.

“El Índice 2026 revela que la crisis de los derechos de los trabajadores ya no se limita a unos pocos países; ahora se encuentra en el centro de las democracias”, afirmó.

El informe es elaborado anualmente por la CSI desde 2014 y toma como referencia 97 indicadores basados en convenios y jurisprudencia de la Organización Internacional del Trabajo para medir el respeto de los derechos laborales y sindicales en todo el mundo.