OIT cita a Panamá a rendir cuentas por libertad sindical

El Comité de Aplicación de Normas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) incluyó a Panamá en la lista de los 23 casos individuales de gobiernos que deben suministrar información de forma prioritaria ante el organismo. La citación responde a examinar la aplicación del Convenio 87, que regula la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación en el país.

El documento oficial CAN/D.2, emitido este lunes 1 de junio de 2026 en el marco de la 114.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, confirma que la administración panameña tendrá que comparecer formalmente para explicar su situación laboral ante la comisión evaluadora.

Panamá comparte este listado con otras naciones latinoamericanas como Argentina, Colombia y Uruguay, además de países que enfrentan cuestionamientos bajo “casos con doble nota a pie de página” —las amonestaciones más severas del organismo— entre los que se encuentran Eritrea, Mali y la Federación de Rusia.

La inclusión en este grupo de examen obliga al Estado panameño a presentar descargos y aclarar las deficiencias normativas o prácticas que motivaron el llamado de atención. El Convenio 87 es uno de los pilares fundamentales de la OIT, por lo que este emplazamiento ubica la política laboral del país en el centro del debate internacional durante la actual asamblea en Ginebra