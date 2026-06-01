OIT cita a Panamá a rendir cuentas por libertad sindical

El Comité de Aplicación de Normas de la <b><a href="/tag/-/meta/oit-organizacion-internacional-del-trabajo">Organización Internacional del Trabajo (OIT)</a></b> incluyó a Panamá en la lista de los <b>23 casos individuales</b> de gobiernos que deben suministrar información de forma prioritaria ante el organismo. La citación responde a examinar la aplicación del <b>Convenio 87</b>, que regula la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación en el país.El documento oficial<b> CAN/D.2</b>, emitido este lunes <b>1 de junio de 2026 </b>en el marco de la<b> 114.ª</b> reunión de la <b>Conferencia Internacional del Trabajo</b>, confirma que la administración panameña tendrá que comparecer formalmente para explicar su situación laboral ante la comisión evaluadora.Panamá comparte este listado con otras naciones latinoamericanas como <b>Argentina, Colombia </b>y<b> Uruguay</b>, además de países que enfrentan cuestionamientos bajo <i>'casos con doble nota a pie de página' </i>—las amonestaciones más severas del organismo— entre los que se encuentran<b> Eritrea, Mali </b>y la<b> Federación de Rusia</b>.La inclusión en este grupo de examen <b>obliga al Estado panameño a presentar descargos y aclarar las deficiencias normativas o prácticas que motivaron el llamado de atención</b>. El Convenio 87 es uno de los pilares fundamentales de la OIT, por lo que este emplazamiento ubica la <b>política laboral del país</b> en el centro del debate internacional durante la actual asamblea en Ginebra