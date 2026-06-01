Panamá vs República Dominicana: MiBus habilita servicio gratuito hacia el Rommel Fernández

La <b><a href="/tag/-/meta/transporte-masivo-de-panama-s-a-mibus">empresa de transporte MiBus</a></b> anunció que ofrecerá un servicio especial gratuito para facilitar el traslado de los aficionados que asistirán al partido amistoso entre Panamá y República Dominicana, programado para este miércoles en el Estadio Rommel Fernández.El servicio estará disponible desde la<b> Estación del Metro El Crisol hasta el estadio </b>y operará entre las <b>4:45 p.m. y las 8:15 p.m., </b>con el objetivo de que los asistentes puedan llegar con suficiente anticipación al encuentro.<i>'Para el miércoles, que es el partido de Panamá-República Dominicana, nuestro servicio especial, que no tiene costo para el usuario, inicia desde las 4:45 p.m. hasta las 8:15 p.m., cuestión de que tengan chance de llegar a tiempo para la apertura de puertas y el que viene un poco retrasado para el pitazo inicial también tenga la oportunidad de llegar con nuestro servicio'</i>, explicó Eliana Lasso, directora de Planeación y Programación de Servicios de MiBus en la conferencia de prensa.