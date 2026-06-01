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Panamá vs República Dominicana: MiBus habilita servicio gratuito hacia el Rommel Fernández

MiBus ofrecerá transporte gratuito para el partido Panamá vs República Dominicana.
MiBus ofrecerá transporte gratuito para el partido Panamá vs República Dominicana. MiBus
Por
Emiliana Tuñón
  • 01/06/2026 15:44
Los fanáticos podrán trasladarse sin costo desde la estación El Crisol hasta el Rommel Fernández.

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La empresa de transporte MiBus anunció que ofrecerá un servicio especial gratuito para facilitar el traslado de los aficionados que asistirán al partido amistoso entre Panamá y República Dominicana, programado para este miércoles en el Estadio Rommel Fernández.

El servicio estará disponible desde la Estación del Metro El Crisol hasta el estadio y operará entre las 4:45 p.m. y las 8:15 p.m., con el objetivo de que los asistentes puedan llegar con suficiente anticipación al encuentro.

“Para el miércoles, que es el partido de Panamá-República Dominicana, nuestro servicio especial, que no tiene costo para el usuario, inicia desde las 4:45 p.m. hasta las 8:15 p.m., cuestión de que tengan chance de llegar a tiempo para la apertura de puertas y el que viene un poco retrasado para el pitazo inicial también tenga la oportunidad de llegar con nuestro servicio”, explicó Eliana Lasso, directora de Planeación y Programación de Servicios de MiBus en la conferencia de prensa.

La medida forma parte de las acciones coordinadas para garantizar la movilidad de los miles de fanáticos que acudirán al partido de despedida de la Selección Nacional antes de sus compromisos internacionales.

Las autoridades y organizadores también han recomendado a los asistentes utilizar el transporte público debido a que los estacionamientos del estadio se encuentran agotados. Además, hicieron un llamado a llegar con anticipación y tener listos sus boletos digitales para agilizar el ingreso al recinto deportivo.

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