Cae el miedo a la IA en Panamá mientras crece su uso laboral

El uso de la inteligencia artificial (IA) en el entorno laboral panameño continúa en ascenso, aunque el país aún se mantiene como el de menor adopción en comparación con otras economías de América Latina. Así lo revela la edición 2026 del estudio <b>IA en el trabajo</b> de Konzerta.Según el informe, el <b>44% </b>de los trabajadores en Panamá utiliza IA en sus tareas diarias, lo que representa un aumento de cuatro puntos porcentuales frente al <b>40%</b> registrado en 2025. A pesar del crecimiento, la cifra ubica al país por debajo de Ecuador (45%), Argentina (57%), Chile (61%) y Perú (65%).El avance de la IA no solo se refleja en su uso, sino también en su percepción: <b>el 99% de los talentos considera que su implementación es útil o muy útil</b>, frente al 95% del año anterior.<b>Jeff Alejandro Morales</b>, gerente de Marketing de Konzerta en Jobint, señaló que <b>la IA ya no es una promesa futura, sino una herramienta concreta que está transformando la forma de trabajar</b>. No obstante, enfatizó que su uso debe complementar, y no sustituir, el criterio humano.