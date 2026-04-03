Cae el miedo a la IA en Panamá mientras crece su uso laboral

El uso de la inteligencia artificial (IA) en el entorno laboral panameño continúa en ascenso, aunque el país aún se mantiene como el de menor adopción en comparación con otras economías de América Latina. Así lo revela la edición 2026 del estudio IA en el trabajo de Konzerta. Según el informe, el 44% de los trabajadores en Panamá utiliza IA en sus tareas diarias, lo que representa un aumento de cuatro puntos porcentuales frente al 40% registrado en 2025. A pesar del crecimiento, la cifra ubica al país por debajo de Ecuador (45%), Argentina (57%), Chile (61%) y Perú (65%). El avance de la IA no solo se refleja en su uso, sino también en su percepción: el 99% de los talentos considera que su implementación es útil o muy útil, frente al 95% del año anterior. Jeff Alejandro Morales, gerente de Marketing de Konzerta en Jobint, señaló que la IA ya no es una promesa futura, sino una herramienta concreta que está transformando la forma de trabajar. No obstante, enfatizó que su uso debe complementar, y no sustituir, el criterio humano.

Ahorro de tiempo y eficiencia, principales beneficios

Entre las principales ventajas del uso de inteligencia artificial en el trabajo, los encuestados destacan el ahorro de tiempo (54%) y la agilización de tareas (53%). También resaltan el acceso rápido a la información (46%), la automatización de procesos repetitivos (31%) y el apoyo en el análisis de datos complejos (29%). Sin embargo, este avance no está exento de retos. El principal desafío identificado es evitar una dependencia excesiva de la tecnología (45%), seguido del temor a la pérdida de empleos (33%) y la necesidad de preservar el criterio humano en las tareas (27%). En cuanto a desventajas, los trabajadores señalan la dependencia de la IA (49%), la posible pérdida de puestos laborales (42%) y errores derivados de información incompleta (28%). También mencionan la falta de empatía, la despersonalización en la atención al cliente y los sesgos algorítmicos.

Brechas en adopción y capacitación

Entre quienes aún no utilizan IA, el 30% afirma desconocer cómo usarla, mientras que un 25% considera que no es necesaria o indica que su uso no está permitido en sus organizaciones. A pesar de ello, la necesidad de adaptación es clara: el 96% de los trabajadores asegura que busca mantenerse actualizado y adquirir nuevas habilidades para no quedar rezagado ante el avance tecnológico.

Menor temor al reemplazo laboral

El estudio también evidencia un cambio en la percepción sobre el impacto de la IA en el empleo. Solo el 38% de los trabajadores cree que la IA reemplazará el trabajo humano, una caída significativa frente al 49% registrado en 2025. En contraste, el 62% considera que no perderá su empleo por esta tecnología, aunque reconoce la necesidad de capacitación continua.

Recursos Humanos: uso aún limitado, pero en expansión

En el ámbito de Recursos Humanos, la adopción de la IA es más moderada. Aunque el 52% de los especialistas la considera útil, solo el 30% la utiliza en procesos de selección. Entre sus aplicaciones más comunes destacan la redacción de avisos de empleo (67%), la generación de preguntas para entrevistas (50%), la planificación de entrevistas y el análisis de candidatos. Aun así, el 90% de los profesionales de Recursos Humanos en Panamá prevé que el uso de IA será más común en los próximos años.

Perfiles en transformación

El 62% de los expertos en Recursos Humanos considera que ciertos perfiles laborales serán reemplazados por la IA, aunque actualmente solo el 29% reporta estar sustituyendo roles en sus organizaciones. Los puestos más impactados incluyen áreas de reclutamiento y selección (33%), así como diseñadores gráficos, operadores de call center y analistas de datos (17%). También se reportan efectos en atención al cliente (16%).

Impacto positivo en la productividad