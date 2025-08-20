Más del 85 % de las empresas en Latinoamérica usan inteligencia artificial

Más del 85 % de empresas en Latinoamérica incorporan la inteligencia artificial (IA) en al menos uno de sus procesos, aseguró el especialista en marketing digital Juan Lombana durante su participación en la conferencia Aula SOC, celebrada en Monterrey, ciudad ubicada en el estado norteño de Nuevo León.

Lombana, considerado uno de los mejores ‘digital marketers’ del mundo por Google, y fundador de la empresa de cursos en línea Mercatitlán, señaló que el uso de la IA se concentra principalmente en áreas comerciales y de ventas, aunque advirtió que la automatización desplaza tareas humanas.

“Es verdad que la inteligencia artificial está haciendo muchas cosas y puede desplazar a mucha gente. Los humanos tenemos la obligación de aprender a usarla a nuestro favor, verla como un copiloto en nuestro trabajo y vida diaria”, expresó el especialista.

Este impacto se debe a que la IA se está convirtiendo en una tecnología de uso general con aplicaciones que no solo se utilizan como herramienta de búsqueda, sino que se extienden a campos como la salud, la ciencia de materiales y la gestión del agua, según afirmó el presidente de Asuntos Globales de Google & Alphabet, Kent Walker.

Ante este escenario, Lombana considera probable que el 100 % de las empresas de la región latinoamericana utilicen la IA como herramienta en al menos una actividad para 2026.

“Los sectores donde más permea son los temas comerciales(...) Vender más con inteligencia artificial, ahorrar costes o ahorrar tiempo. La IA también puede apoyar en la innovación, porque genera nuevos productos o mejora los existentes”, remarcó.