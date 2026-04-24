  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Nacional
Nacional

Cepanim: Ministro Chapman confirma entrega de forma escalonada

El MEF anuncia pago escalonado y citas para retiro del Cepanim
El MEF anuncia pago escalonado y citas para retiro del Cepanim Roberto Barrios | La Estrella de Panamá
Por
Emiliana Tuñón
  • 24/04/2026 10:52
Chapman informó sobre el avance del proceso de registro para el Cepanim y las medidas adoptadas para mejorar la plataforma.

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, acompañó al presidente José Raúl Mulino durante la gira en la región de Azuero, donde se refirió al avance del proceso de registro para el Cepanim, destacando el funcionamiento actual de la plataforma tras algunos inconvenientes iniciales.

“Está avanzando muy bien. Cierto, tuvimos algunos contratiempos al inicio de la plataforma, porque la avalancha fue superior a lo que podían soportar los servidores. Se hicieron las inversiones adecuadas para ampliar la capacidad instalada y está fluyendo muy bien”, señaló Chapman.

El ministro explicó que los adultos mayores y las personas que no deseen realizar el trámite en línea están siendo atendidos de forma presencial en las oficinas del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), por lo que pidió calma a la población.

El MEF programará entrega del Cepanim por etapas y con citas

Asimismo, Chapman indicó que, debido a la cantidad de beneficiarios, el proceso de pago será escalonado, ya que la entrega debe realizarse de manera personal.

Añadió que se programarán citas para el retiro del certificado, un proceso que podría extenderse hasta julio o agosto.

Chapman aclaró que este calendario de entrega no afecta la vigencia del Cepanim, ya que estos no vencen en el presente año.

“Yo espero que durante fines del tercer trimestre o inicios del cuarto trimestre todo el mundo que se haya personado al ministerio ya tenga su Cepanim”, recalcó el ministro.

VIDEOS
Lo Nuevo