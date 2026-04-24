Cepanim: Ministro Chapman confirma entrega de forma escalonada

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, acompañó al presidente José Raúl Mulino durante la gira en la región de Azuero, donde se refirió al avance del proceso de registro para el Cepanim, destacando el funcionamiento actual de la plataforma tras algunos inconvenientes iniciales.

“Está avanzando muy bien. Cierto, tuvimos algunos contratiempos al inicio de la plataforma, porque la avalancha fue superior a lo que podían soportar los servidores. Se hicieron las inversiones adecuadas para ampliar la capacidad instalada y está fluyendo muy bien”, señaló Chapman.

El ministro explicó que los adultos mayores y las personas que no deseen realizar el trámite en línea están siendo atendidos de forma presencial en las oficinas del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), por lo que pidió calma a la población.