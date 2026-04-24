Cepanim: Ministro Chapman confirma entrega de forma escalonada

Asimismo, Chapman indicó que, debido a la cantidad de beneficiarios, el proceso de pago será escalonado, ya que la entrega debe realizarse de manera personal. Añadió que se programarán citas para el retiro del certificado, un proceso que podría extenderse hasta julio o agosto.Chapman aclaró que este calendario de entrega no afecta la vigencia del Cepanim, ya que estos no vencen en el presente año.<b>'Yo espero que durante fines del tercer trimestre o inicios del cuarto trimestre todo el mundo que se haya personado al ministerio ya tenga su Cepanim</b>', recalcó el ministro.