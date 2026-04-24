Exreina de belleza muere en México: esto es lo que reveló su madre y la versión que dio su yerno

La muerte de la exreina de belleza Carolina Flores Gómez sigue generando conmoción tras conocerse nuevos detalles sobre lo ocurrido dentro del apartamento donde fue hallada sin vida en la Ciudad de México.

La joven, de 27 años, fue encontrada sin signos vitales el pasado 15 de abril en un inmueble ubicado en una zona exclusiva de México, caso que ya es investigado por las autoridades.

Lo que contó su madre tras la tragedia

En medio del dolor, su madre, Reyna Gómez Molina, reveló cómo se enteró del fallecimiento y la conversación que sostuvo con su yerno.

Según explicó, fue él quien la llamó para informarle lo ocurrido un día después del hecho. Además, le habría asegurado que no reportó inmediatamente la situación por temor a ser detenido y dejar desprotegido al bebé de ambos.

La madre también cuestionó el tiempo que transcurrió antes de avisar a las autoridades, señalando que el cuerpo permaneció en el lugar durante ese periodo.

La versión del yerno

De acuerdo con el relato difundido, el esposo de la víctima sostuvo que su principal preocupación era el bienestar de su hijo de ocho meses.

Incluso, aseguró que tomó medidas para garantizar su cuidado en caso de ser detenido, lo que, según su versión, influyó en su decisión de no alertar de inmediato sobre lo sucedido.

Qué se sabe del caso

Las primeras investigaciones apuntan a que la exreina de belleza habría sido víctima de un ataque dentro del mismo apartamento donde se encontraba con su pareja y su suegra.

De hecho, reportes indican que la principal sospechosa sería la madre de su esposo, quien presuntamente abandonó el lugar tras el hecho y permanece prófuga.

El caso ha sido manejado bajo protocolos de feminicidio y continúa en investigación, mientras familiares exigen justicia.