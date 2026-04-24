Así quedó la casa museo de Belisario Porras en Las Tablas tras su restauración

La obra, que representó una inversión de B/.279,564.76, se ejecutó durante ocho meses de trabajos de restauración y conservación que permitieron recuperar el esplendor de este sitio histórico, declarado monumento nacional.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, inauguró este viernes en Las Tablas, provincia de Los Santos, la restauración de la histórica Casa Museo El Pausílipo, antigua residencia de campo del tres veces mandatario Belisario Porras y símbolo del patrimonio cultural del país.

Restauración con impacto social

El proyecto también incluyó un componente social, al permitir la participación de 25 personas privadas de libertad del Centro Penitenciario de Las Tablas, quienes trabajaron en las labores como parte de su proceso de resocialización y reinserción laboral.

La iniciativa fue posible gracias a un convenio entre el Ministerio de Gobierno (Mingob) y el Ministerio de Cultura (MiCultura), en el marco del Plan Libertad.

Acto oficial y valor historico

Durante el acto, el mandatario estuvo acompañado por la primera dama, Maricel Cohen de Mulino, así como ministros, viceministros, diputados y autoridades locales.

En la ceremonia, el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, entregó a la ministra de Cultura, María Eugenia Herrera, las Actas del Consejo de Gabinete correspondientes a los años 1920 y 1923 del gobierno de Porras, para su restauración.

El presidente Mulino también recorrió la Casa Museo, donde pudo apreciar objetos históricos y documentos originales, además de participar en el corte de cinta protocolar junto a autoridades y familiares del expresidente.