Caso pinchazos: Exmiembros del Consejo de Seguridad enfrentan juicio por equipo de espionaje desaparecido

Este viernes 24 de abril se lleva a cabo el juicio contra William Pittí y Ronny Rodríguez, exmiembros del Consejo de Seguridad Nacional imputados en el caso pinchazos.

La audiencia, que había sido suspendida este lunes 20 porque no se presentó la parte querellante, inició alrededor de las 9.30 frente al Juzgado Liquidador de Causas Penales en el Palacio Gil Ponce del Órgano Judicial.

Pittí y Rodríguez han sido imputados por peculado, relacionado a la desaparición de un equipo de interceptación de comunicaciones, comúnmente conocido como máquina pinchadora, valorado alrededor de 13 millones de dólares.

Ambos se mantienen detenidos en la Policía Nacional, según el abogado defensor Alejandro Pérez, y participaron de la audiencia de forma remota.

Pittí y Rodríguez tienen pendiente también un proceso por delitos contra la inviolabilidad del secreto y derecho a la intimidad que está programado para el próximo 29 de abril.