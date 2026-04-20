Suspendida audiencia por Caso Pinchazos

La audiencia programada este lunes a Ronny Rodríguez y William Pittí, imputados en el Caso Pinchazos, fue suspendida y pospuesta para el próximo viernes 24 de abril a las 9 am.

”Por el Estado no ha venido nadie a plantear el supuesto peculado, a respaldar el supuesto peculado. El querellante no vino hoy,” declaró el abogado defensor Alejandro Pérez a la salida de la audiencia.

Pérez confirmó que Rodríguez y Pittí participaron de la audiencia de forma remota, ya que actualmente se mantienen detenidos en la Policía Nacional. “Están detenidos en la Policía Nacional porque ellos son miembros de la Policía Nacional”, afirmó Pérez, quien también ha sido abogado del expresidente Ricardo Martinelli.

Por su parte, el fiscal anticorrupción Javier Cuadra Herrera, se mostró confiado de tener los elementos necesarios para lograr una condena.

”Es la intención del Ministerio Público poder sustentar la teoría del caso y solicitar las condenas respectivas dentro del proceso, con los elementos que ya se encuentran dentro del expediente”, apuntó el fiscal

Detalló que el perjuicio económico se estima en más de 10 millones de dólares y que la pena mínima sería de 5 años de ser encontrados culpables. “Ya estamos en la etapa de audiencia ordinaria, que es la que dice la responsabilidad penal de las personas vinculadas”, explicó. Añadió que no se han podido recuperar los equipos tecnológicos utilizados por el Consejo de Seguridad Nacional, en este caso las infames “máquinas pinchadoras” que habrían sido utilizadas para interceptar comunicaciones de políticos, jueces, empresarios y opositores del entonces presidente de la República, Ricardo Martinelli, durante su gobierno.

La audiencia del lunes guarda relación a un proceso por el presunto delitos contra la administración pública en la modalidad de peculado. Además, tienen pendiente un segundo proceso por el presunto delito contra la inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad por el cual hay una audiencia programada para el próximo 29 de abril.

Rodríguez y Pittí, quienes formaron parte del Consejo de Seguridad Nacional, estuvieron prófugos de la justicia desde 2015. El 26 de marzo de este año se entregaron a la justicia.

Por estos mismos hechos, el expresidente Martinelli fue extradistado de Estados Unidos y enjuiciado en Panamá, dónde finalmente fue absuelto de los cargos.