EE.UU. no descarta solicitar extradición de sospechoso por caso Alas Chiricanas

Familiares de las víctimas del Vuelo 901 estuvieron presentes durante la conferencia del embajadores estadounidense, quien se dirigió a ellos y los saludó personalmente luego de dar sus declaraciones.'Nosotros nos sentimos sumamente agradecidos por todo el apoyo que ha brindado Estados Unidos, el FBI, el personal de Panamá,' compartió Ana Karina Smith Cain, nieta de James Cain Delgado, una de las víctimas del atentado. 'Nos sentimos muy agradecidos con la Cancillería de la República, con el presidente Mulino, porque finalmente tenemos la esperanza de que esta persona, este presunto terrorista, enfrente la justicia en nuestro país. Es una gran noticia, no solo porque ayuda a cerrar capítulos, pero también porque ayuda a tener un Panamá más seguro y más pacífico para todos, y es importantísimo que esto nunca vuelva a ocurrir, ni en Panamá, ni en ningún país de la región', destacó.