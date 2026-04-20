EE.UU. no descarta solicitar extradición de sospechoso por caso Alas Chiricanas

Ali Zaki Hage Jalil, vinculado como uno de los responsables del ataque terrorista al Vuelo 901 de Alas Chiricanas en 1994, ya se encuentra en Panamá para enfrentar la justicia luego de ser extraditado de Venezuela. Se conoció que alrededor de la 1:30 de la tardes de este lunes 20 de abril, Hage Jalil abordó un vuelo custodiado por agentes de la Policía Nacional y arribó al istmo alrededor de las 3 de la tarde. Ahora, le toca al Ministerio Público panameño presentar el caso y lograr una condena. “Lo que procede es que vamos a recoger la indagatoria del señor Ali Zaki Hage Jalil la cual fue debidamente ordenada y también tiene ordenada la detención provisional”, detalló la fiscal Geomara Guerra, encargada del caso. Posteriormente tenemos un término de investigación y para terminar entonces de concluir las investigaciones y llevar al señor Ali Zaki con lo que procede si es un llamamiento o no a juicio”, explicó. La fiscal señaló que se le imputan cargos por los delitos contra la vida y la integridad personal, así como contra los medios de transporte por el avión que explotó. Expertos penalistas consultados señalaron que como el hecho ocurrió en 1994, podría tratarse bajo el Sistema Inquisitivo Mixto, y no el actual Sistema Penal Acusatorio. Esto podría alargar los tiempos del proceso. Al consultar al Ministerio Público sobre una posible fecha de audiencia, respondieron que primero se debe hacer la indagatoria y que no tienen fecha prevista aún para una audiencia.

Respuesta de EE.UU.

Un total de 21 personas perdieron la vida en el Vuelo 901. Entre ellas había 12 personas de origen judío y 3 estadounidenses. En 2024, el Departamento de Estado ofreció una recompensa de 5 millones de dólares a cambio de información relacionada al atentado. El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, llamó a una conferencia de prensa luego que se conoció de la llegada de Hage Jalil a Panamá. No descartó que su país solicite más adelante la extradición para que enfrente los tribunales norteamericanos. ”Es posible. En este momento estamos trabajando con Panamá para asegurar que tengan el caso más fuerte para que la persona enfrente la justicia aquí. Obviamente el acto ocurrió aquí en Panamá, la mayoría de las víctimas son de acá, por eso es que hemos estado trabajando con Panamá para ayudarlos a hacer su caso para que puedan enfrentar la justicia aquí dentro de Panamá”, declaró Marino Cabrera. “Pero nosotros nos reservamos el derecho de hacer eso (solicitar la extradición) en un futuro”. El embajador destacó el trabajo del Buró Federal de Investigaciones (FBI) en el caso por más de 30 años. “Panamá es una democracia igual que Estados Unidos y estas personas llegaron aquí y tendrán que enfrentar la justicia. Lo que hemos estado haciendo de nuestra parte, es durante los últimos 30 años trabajar el FBI y los diferentes estamentos de seguridad de nuestro país con los de Panamá para asegurar que el caso que tengan, que las evidencias que tengan, sean lo más fuertes posible para asegurarse que cuando esta persona se enfrente con la justicia, pongamos toda la evidencia que tenemos y toda la información que tenemos y que sea el caso más fuerte mientras que esté este proceso andando”, declaró el embajador.

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