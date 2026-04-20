Equipos fotovoltaicos reducen los costos de producción y distribución de agua potable

La OER hace hincapié en el cuidado que se debe tener de este equipo, pues en muchas ocasiones la comunidad piensa que es algo barato porque es donado y le restan importancia a su mantenimiento. La inversión de la OER para el acueducto de Llano Marín asciende a unos $45,000 en equipos, mientras que la Junta Comunal debió desembolsar unos $15,000. 'Esta Junta de Acueducto tiene una inversión aproximada de 60,000 dólares'.La institución hace también un tipo de inducción para que los responsables conozcan el equipo y le 'pierdan el miedo'. 'No es una tecnología nueva, existe hace mucho tiempo, pero hay muchos mitos sobre la energía fotovoltaica: que si lo tocas te puede pasar la energía, que no puedes limpiarlo con un paño de agua... todos son mitos, aunque claro que hay que tener algún tipo de protección, respeto porque estamos trabajando con corriente directa.Con el apoyo de las autoridades locales y el trabajo de la comunidad, llegan las soluciones.