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Caso pinchazos: Audiencia contra Ronny Rodríguez y William Pittí es suspendida

La audiencia se celebró en el Palacio Gil Conte del Órgano Judicial desde las 9:00 a.m. frente al Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales del Primer Distrito Judicial.
La audiencia se celebró en el Palacio Gil Conte del Órgano Judicial desde las 9:00 a.m. frente al Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales del Primer Distrito Judicial. Archivo | La Estrella de Panamá
Por
Adolfo Berríos Riaño
  • 20/04/2026 10:52
La audiencia se celebró en el Palacio Gil Conte del Órgano Judicial desde las 9 am frente al Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales del Primer Distrito Judicial.

Este lunes 20 de abril inició la audiencia contra Ronny Rodríguez y William Pittí por el presunto delito de peculado en el denominado Caso Pinchazos.

El acto se llevó a cabo en el Palacio Gil Ponce del Órgano Judicial a partir de las 9:00 a. m., ante el Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales del Primer Distrito Judicial. No obstante, la sesión fue suspendida apenas 20 minutos después; según manifestó el abogado defensor, Alejandro Pérez, debido a la ausencia de la parte querellante. Por este motivo, la audiencia fue reprogramada para el viernes 24 de abril a las 9:00 a. m.

Asimismo, se mantiene programada una segunda audiencia para el 29 de abril por delitos contra la inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad.

Rodríguez y Pittí, quienes se desempeñaron como miembros del Consejo Nacional de Seguridad durante la administración del expresidente Ricardo Martinelli, permanecieron prófugos durante 12 años hasta su captura a inicios de este año.

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