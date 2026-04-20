Caso pinchazos: Audiencia contra Ronny Rodríguez y William Pittí es suspendida

Este lunes 20 de abril inició la audiencia contra Ronny Rodríguez y William Pittí por el presunto delito de peculado en el denominado Caso Pinchazos.

El acto se llevó a cabo en el Palacio Gil Ponce del Órgano Judicial a partir de las 9:00 a. m., ante el Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales del Primer Distrito Judicial. No obstante, la sesión fue suspendida apenas 20 minutos después; según manifestó el abogado defensor, Alejandro Pérez, debido a la ausencia de la parte querellante. Por este motivo, la audiencia fue reprogramada para el viernes 24 de abril a las 9:00 a. m.

Asimismo, se mantiene programada una segunda audiencia para el 29 de abril por delitos contra la inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad.

Rodríguez y Pittí, quienes se desempeñaron como miembros del Consejo Nacional de Seguridad durante la administración del expresidente Ricardo Martinelli, permanecieron prófugos durante 12 años hasta su captura a inicios de este año.