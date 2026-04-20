Caso pinchazos: Audiencia contra Ronny Rodríguez y William Pittí es suspendida

Este lunes 20 de abril inició la audiencia contra <b>Ronny Rodríguez </b>y<b> William Pittí </b>por el presunto delito de peculado en el denominado <b><a href="/tag/-/meta/caso-pinchazos">Caso Pinchazos</a></b>.El acto se llevó a cabo en el Palacio Gil Ponce del<b> Órgano Judicial </b>a partir de las 9:00 a. m., ante el Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales del Primer Distrito Judicial. No obstante, la sesión fue suspendida apenas 20 minutos después; según manifestó el abogado defensor,<b> Alejandro Pérez</b>, debido a la ausencia de la parte querellante. Por este motivo, la audiencia fue reprogramada para el <b>viernes 24 de abril a las 9:00 a. m.</b>Asimismo, se mantiene programada una segunda audiencia para el <b>29 de abril </b>por delitos contra la inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad.Rodríguez y Pittí, quienes se desempeñaron como miembros del Consejo Nacional de Seguridad durante la administración del expresidente <b><a href="/tag/-/meta/ricardo-martinelli-berrocal">Ricardo Martinelli</a></b>, permanecieron prófugos durante <b>12 años</b> hasta su captura a inicios de este año.