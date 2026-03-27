Caso pinchazos: programan audiencias por presunto peculado e inviolabilidad del secreto a Ronny Rodríguez y William Pittí

El Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales programó audiencias dentro del proceso seguido contra Ronny Rodríguez y William Pittí, quienes se entregaron tras permanecer prófugos desde 2015.

De acuerdo con el calendario judicial, este lunes 20 de abril, a las 9:00 a.m., se realizará una audiencia por el presunto delito de peculado.

Posteriormente, este miércoles 29 de abril, también a las 9:00 a.m., está prevista otra audiencia relacionada con el supuesto delito contra la inviolabilidad del secreto.

En este último caso, se fijó como fecha alterna este 21 de mayo, en caso de que la diligencia no pueda llevarse a cabo en la fecha principal.

Rodríguez y Pittí se entregaron la noche del jueves 26 de marzo en la sede de Ancón de la Policía Nacional de Panamá, según confirmaron fuentes policiales.

Ambos mantenían una orden de aprehensión en el marco de la investigación por la interceptación de llamadas telefónicas a miembros de partidos políticos y dirigentes sindicales.

Tras su entrega, fueron puestos a órdenes de la Procuraduría General de la Nación, como parte del proceso judicial en su contra.

El caso, conocido públicamente como el de los pinchazos, incluye investigaciones sobre el uso de sistemas tecnológicos para la interceptación de comunicaciones, entre ellos el software Pegasus.