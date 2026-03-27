Caso pinchazos: por qué eran prófugos Ronny Rodríguez y William Pitti

La noche de este jueves 26 de marzo se entregaron en la sede de la Policía Nacional de Ancón Ronny Rodríguez y William Pitti, quienes se encontraban prófugos de la justicia panameña desde 2015. Pitti y Rodríguez tenían una orden de aprehensión como parte de la investigación que se siguió por la interceptación de llamadas telefónicas a miembros de partidos políticos y dirigentes sindicales, este caso se conocía como pinchazos. <b>La Estrella de Panamá</b> pudo conocer con fuentes policiales que Rodríguez y Pitti se entregaron en la sede de Ancón. Además, este rotativo conoció que Rodríguez y Pitti se encuentran ya a ordenes de las autoridades de la Procuraduría General de la Nación.Durante esta investigación transcendió que la interceptación de llamadas fueron realizadas con la ayuda del <b>sistema Pegasus</b>. Un grupo de ciudadanos, entre ellos dirigentes empresariales y líderes sindicales denunciaron que el sistema se utilizó entre 2009 y 2014.