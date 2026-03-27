Caso pinchazos: por qué eran prófugos Ronny Rodríguez y William Pitti

La noche de este jueves 26 de marzo se entregaron en la sede de la Policía Nacional de Ancón Ronny Rodríguez y William Pitti, quienes se encontraban prófugos de la justicia panameña desde 2015.

Pitti y Rodríguez tenían una orden de aprehensión como parte de la investigación que se siguió por la interceptación de llamadas telefónicas a miembros de partidos políticos y dirigentes sindicales, este caso se conocía como pinchazos.

La Estrella de Panamá pudo conocer con fuentes policiales que Rodríguez y Pitti se entregaron en la sede de Ancón.

Además, este rotativo conoció que Rodríguez y Pitti se encuentran ya a ordenes de las autoridades de la Procuraduría General de la Nación.

Durante esta investigación transcendió que la interceptación de llamadas fueron realizadas con la ayuda del sistema Pegasus.

Un grupo de ciudadanos, entre ellos dirigentes empresariales y líderes sindicales denunciaron que el sistema se utilizó entre 2009 y 2014.