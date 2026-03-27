Audiencias de exagentes del CSN por Caso Pinchazos fijadas para el 20 y 29 de abril

Un nuevo capítulo en el caso Pinchazos. Luego de casi una década de evadir a la justicia, dos exagentes del Consejo de Seguridad Nacional vinculados a interceptaciones telefónicas se entregaron este jueves a las autoridades.

Se trata de Ronny Rodríguez y William Pittí. Ambos serán enjuiciados en abril como autores materiales.

Hasta ahora se han programado dos audiencias que se llevarán a cabo frente al Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales del Primer Circuito Judicial de Panamá, según confirmaron fuentes del Órgano Judicial y el Ministerio Público.

La primera audiencia fue programada para el lunes 20 de abril a las 9:00 a.m., por delito contra la administración pública, en la modalidad de diferentes formas de peculado.⁣⁣

La segunda audiencia será el 29 de abril a las 9:00 am, por el delito contra la inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad. Como fecha alterna se fijó el 21 de mayo a las 9:00 am.