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Audiencias de exagentes del CSN por Caso Pinchazos fijadas para el 20 y 29 de abril

Ronny Rodríguez y William Pittí eran agentes del Consejo de Seguridad Nacional
Ronny Rodríguez y William Pittí eran agentes del Consejo de Seguridad Nacional
Por
Adolfo Berríos Riaño
  • 28/03/2026 00:00
Ronny Rodríguez y William Pittí se habían mantenido casi una década como prófugos de la justicia panameña

Un nuevo capítulo en el caso Pinchazos. Luego de casi una década de evadir a la justicia, dos exagentes del Consejo de Seguridad Nacional vinculados a interceptaciones telefónicas se entregaron este jueves a las autoridades.

Se trata de Ronny Rodríguez y William Pittí. Ambos serán enjuiciados en abril como autores materiales.

Hasta ahora se han programado dos audiencias que se llevarán a cabo frente al Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales del Primer Circuito Judicial de Panamá, según confirmaron fuentes del Órgano Judicial y el Ministerio Público.

La primera audiencia fue programada para el lunes 20 de abril a las 9:00 a.m., por delito contra la administración pública, en la modalidad de diferentes formas de peculado.⁣⁣

La segunda audiencia será el 29 de abril a las 9:00 am, por el delito contra la inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad. Como fecha alterna se fijó el 21 de mayo a las 9:00 am.

Cronología del caso

En febrero de 2015 la Procuraduría General de la Nación informó que había enviado a la Corte Suprema de Justicia 5 querellas contra el expresidente Ricardo Martinelli por escuchas ilegales durante su administración.

Las víctimas habrían sido empresarios, políticos, sindicalistas, diplomáticos y opositores al entonces presidente de la República.

El 8 de junio de ese año se abre una causa penal al expresidente por las supuestas escuchas ilegales. El magistrado de la CSJ, Harry Díaz, actúa como fiscal en el caso. En la causa aparecen también los exdirectores del Programa de Ayuda Nacional (PAN), Gustavo Pérez y Alejandro Garúz. Los dineros del PAN habrían sido usados para la compra del equipo de interceptación a las empresas MLM y NSO Group.

Tomó cuatro años iniciar el juicio, en 2019 se declaró no culpable al expresidente Martinelli. El fallo fue revocado, pero en un segundo juicio en 2021 Martinelli fue finalmente absuelto de los cargos.

Sin embargo, Pérez y Garúz recibieron condenas de 5 años de prisión.

Pendientes quedaban los exagentes Rodríguez y Pittí, por quienes se emitió una orden de aprehensión.

De acuerdo a los testimonios emitidos durante el juicio, se conoció que ambos eran responsables de manejar los equipos utilizados para la interceptación ilegal de comunicaciones.

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