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Fútbol

Brasil vs. Marruecos

Los jugadores de Brasil participan en una sesión de entrenamiento en Morris Township, Nueva Jersey, Estados Unidos, el 9 de junio de 2026. Brasil integra el Grupo C de la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026, que comenzó el 11 de junio de 2026 y se extenderá hasta el 19 de julio de 2026.
Los jugadores de Brasil participan en una sesión de entrenamiento en Morris Township, Nueva Jersey, Estados Unidos, el 9 de junio de 2026. Brasil integra el Grupo C de la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026, que comenzó el 11 de junio de 2026 y se extenderá hasta el 19 de julio de 2026. OLGA FEDOROVA | EFE
Por
Manuel Vega Loo
Editor Web
  • 13/06/2026 16:49
Con la atención de millones de aficionados puesta en el estadio de Nueva York Nueva Jersey, las selecciones de Brasil y Marruecos se enfrentarán esta tarde en su primer compromiso de la Copa Mundial 2026.

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