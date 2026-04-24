Estados Unidos e Irán se sentarán en Paquistán para reactivar los diálogos de paz

Estados Unidos e Irán se sentarán nuevamente en Islamabad (Paquistán) para intentar poner fin a la guerra que los enfrenta desde el pasado 28 de febrero, según confirmó este viernes 24 de abril el diario estadounidense The New York Times.

De acuerdo con el rotativo neoyorquino, se prevé que las conversaciones de paz se reanuden este sábado. En la mesa de negociaciones estarán presentes, por Estados Unidos, los enviados especiales de la Casa Blanca Steve Witkoff y Jared Kushner, mientras que Teherán estará representada por el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Aragchi.

“Esperamos que se logren avances y confiamos en que de esta reunión surjan desarrollos positivos. Veremos qué ocurre, y el presidente, el vicepresidente y el secretario de Estado estarán aquí, en Estados Unidos, a la espera de actualizaciones”, aseguró ante los medios la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

La primera reunión de paz entre Teherán y Washington - que también tuvo a Paquistán como mediador - terminó sin acuerdo.