  1. Inicio
  2. >  Mundo
Mundo

Estados Unidos e Irán se sentarán en Paquistán para reactivar los diálogos de paz

Jared Kushner y Steve Witkoff representarán a la administración Trump en las negociaciones.
Jared Kushner y Steve Witkoff representarán a la administración Trump en las negociaciones. AFP
Por
José Vilar
  • 24/04/2026 12:46
Estados Unidos e Irán reanudarán este sábado en Islamabad las conversaciones de paz, con la participación de altos enviados de ambas partes, en un nuevo intento por avanzar hacia el fin del conflicto iniciado el 28 de febrero

Estados Unidos e Irán se sentarán nuevamente en Islamabad (Paquistán) para intentar poner fin a la guerra que los enfrenta desde el pasado 28 de febrero, según confirmó este viernes 24 de abril el diario estadounidense The New York Times.

De acuerdo con el rotativo neoyorquino, se prevé que las conversaciones de paz se reanuden este sábado. En la mesa de negociaciones estarán presentes, por Estados Unidos, los enviados especiales de la Casa Blanca Steve Witkoff y Jared Kushner, mientras que Teherán estará representada por el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Aragchi.

“Esperamos que se logren avances y confiamos en que de esta reunión surjan desarrollos positivos. Veremos qué ocurre, y el presidente, el vicepresidente y el secretario de Estado estarán aquí, en Estados Unidos, a la espera de actualizaciones”, aseguró ante los medios la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

La primera reunión de paz entre Teherán y Washington - que también tuvo a Paquistán como mediador - terminó sin acuerdo.

VIDEOS
Lo Nuevo