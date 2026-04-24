Estados Unidos e Irán se sentarán en Paquistán para reactivar los diálogos de paz

<b><a href="/tag/-/meta/estados-unidos">Estados Unidos</a> e<a href="/tag/-/meta/iran"> Irán</a></b> se sentarán nuevamente en <b>Islamabad (<a href="/tag/-/meta/pakistan">Paquistán</a>)</b> para intentar poner fin a la <b>guerra</b> que los enfrenta desde el pasado 28 de febrero, según confirmó este viernes 24 de abril el diario estadounidense <b>The New York Times</b>.De acuerdo con el rotativo neoyorquino, se prevé que las <b>conversaciones de paz</b> se reanuden este sábado. En la mesa de negociaciones estarán presentes, por <b>Estados Unidos</b>, los enviados especiales de la Casa Blanca <b>Steve Witkoff</b> y <b>Jared Kushner</b>, mientras que <b>Teherán</b> estará representada por el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, <b>Abbas Aragchi</b>.'Esperamos que se logren avances y confiamos en que de esta reunión surjan desarrollos positivos. Veremos qué ocurre, y el presidente, el vicepresidente y el secretario de Estado estarán aquí, en <b>Estados Unidos</b>, a la espera de actualizaciones', aseguró ante los medios la portavoz de la Casa Blanca, <b>Karoline Leavitt</b>.La primera reunión de paz entre Teherán y Washington - que también tuvo a Paquistán como mediador - terminó sin acuerdo.