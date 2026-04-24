Gustavo Petro viaja a Caracas y se reúne con Delcy Rodríguez para tratar cooperación bilateral

El <b>presidente de <a href="/tag/-/meta/colombia">Colombia</a>, <a href="/tag/-/meta/gustavo-petro-urrego">Gustavo Petro</a></b>, y la <b>presidenta encargada de <a href="/tag/-/meta/venezuela">Venezuela</a>,<a href="/tag/-/meta/delcy-rodriguez"> Delcy Rodríguez</a></b>, se reunieron este viernes 24 de abril en <b>Caracas</b> con la intención de mantener un <b>encuentro bilateral</b> centrado en asuntos como la <b>seguridad fronteriza</b> y la <b>cooperación energética</b>.La visita de <b>Petro</b> constituye la primera de un jefe de Estado a Caracas desde los sucesos del pasado 3 de enero, cuando <b>Estados Unidos</b> capturó a <b>Nicolás Maduro</b> en el marco de la operación ‘Determinación absoluta’. En ese momento, el mandatario colombiano calificó dicha operación de <b>'secuestro'</b>.La opositora <b>Plataforma Unitaria Democrática de Venezuela</b> envió una carta pública a <b>Petro</b> antes de su visita, en la que advirtió del momento 'especialmente delicado y decisivo' que atraviesa el país, al tiempo que pidió al mandatario colombiano contribuir a una <b>transición democrática</b>, de acuerdo con la misiva citada por <b>El Tiempo</b> de Bogotá.Tanto <b>Petro</b> como <b>Rodríguez</b> tenían previsto reunirse inicialmente en la <b>frontera colombo-venezolana</b>. Sin embargo, ese encuentro no se concretó por motivos que aún no han sido esclarecidos, si bien oficialmente se dijo que la cancelación se debió por ‘razones de seguridad’ y ‘motivos de fuerza mayor’.