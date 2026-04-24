Gustavo Petro viaja a Caracas y se reúne con Delcy Rodríguez para tratar cooperación bilateral

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, y la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, se reunieron este viernes 24 de abril en Caracas con la intención de mantener un encuentro bilateral centrado en asuntos como la seguridad fronteriza y la cooperación energética.

La visita de Petro constituye la primera de un jefe de Estado a Caracas desde los sucesos del pasado 3 de enero, cuando Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro en el marco de la operación ‘Determinación absoluta’. En ese momento, el mandatario colombiano calificó dicha operación de “secuestro”.

La opositora Plataforma Unitaria Democrática de Venezuela envió una carta pública a Petro antes de su visita, en la que advirtió del momento “especialmente delicado y decisivo” que atraviesa el país, al tiempo que pidió al mandatario colombiano contribuir a una transición democrática, de acuerdo con la misiva citada por El Tiempo de Bogotá.

Tanto Petro como Rodríguez tenían previsto reunirse inicialmente en la frontera colombo-venezolana. Sin embargo, ese encuentro no se concretó por motivos que aún no han sido esclarecidos, si bien oficialmente se dijo que la cancelación se debió por ‘razones de seguridad’ y ‘motivos de fuerza mayor’.