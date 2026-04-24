Mulino responde a caída en percepción: ‘Las encuestas me dan lo mismo’

El presidente <b><a href="/tag/-/meta/jose-raul-mulino">José Raúl Mulino</a></b> reaccionó a los resultados de la encuesta ‘Vea Panamá’, publicada por <b>La Estrella de Panamá</b>, y reconoció el impacto del alza del combustible en la percepción ciudadana sobre su gestión.<i>'Nos ha pegado muy duro el tema del combustible. No hay presidente de la región que no haya bajado por lo menos 15 a 20 puntos por el combustible. A mí las encuestas me dan lo mismo, pero la gente voltea a ver al gobierno como si tuviera la varita mágica de resolver y no pasarle, un subsidio al 100% al combustible, que no parece que va a mejorar'</i>, afirmó el mandatario.<b>Desconfianza en el gobierno persiste</b>El estudio publicado en La Decana, muestra que la percepción de los panameños comienza a moverse, aunque más en el tono que en el fondo: disminuye el pesimismo extremo, pero la desconfianza hacia el gobierno, las instituciones y la política se mantiene prácticamente intacta.El principal hallazgo es que la desaprobación del Ejecutivo no cede. La evaluación 'muy mala' de la gestión presidencial <b>bajó de 33,8% a 24,8% entre enero y abril</b>, pero <b>ese descenso se trasladó a la categoría 'mala', que subió de 42,5% a 56%</b> y se consolida como la opinión predominante.Las valoraciones positivas permanecen prácticamente estables, al pasar de 17,4% a 17,1%.Una dinámica similar se observa en la confianza en la gestión gubernamental. La desconfianza sigue siendo la característica dominante:La categoría 'muy baja' cae de 35,1% a 21,9%.Sin embargo, la categoría 'baja' aumenta de 31,6% a 44,6% y se convierte en la más representativa.<b>La confianza moderada crece de 25,8% a 29,7%, mientras los niveles altos y muy altos apenas alcanzan 3,6%</b>.Además, la percepción sobre el rumbo del país se mantiene firme: <b>el 79,3% considera que Panamá va por mal camino bajo la actual administración</b>, cifra prácticamente igual a la de enero (78,6%).La percepción de que el país va por buen camino sube levemente de 14% a 15,5%, mientras disminuye el porcentaje de indecisos.