Mulino responde a caída en percepción: ‘Las encuestas me dan lo mismo’

El presidente José Raúl Mulino reaccionó a los resultados de la encuesta ‘Vea Panamá’, publicada por La Estrella de Panamá, y reconoció el impacto del alza del combustible en la percepción ciudadana sobre su gestión.

“Nos ha pegado muy duro el tema del combustible. No hay presidente de la región que no haya bajado por lo menos 15 a 20 puntos por el combustible. A mí las encuestas me dan lo mismo, pero la gente voltea a ver al gobierno como si tuviera la varita mágica de resolver y no pasarle, un subsidio al 100% al combustible, que no parece que va a mejorar”, afirmó el mandatario.

Desconfianza en el gobierno persiste

El estudio publicado en La Decana, muestra que la percepción de los panameños comienza a moverse, aunque más en el tono que en el fondo: disminuye el pesimismo extremo, pero la desconfianza hacia el gobierno, las instituciones y la política se mantiene prácticamente intacta.

El principal hallazgo es que la desaprobación del Ejecutivo no cede. La evaluación “muy mala” de la gestión presidencial bajó de 33,8% a 24,8% entre enero y abril, pero ese descenso se trasladó a la categoría “mala”, que subió de 42,5% a 56% y se consolida como la opinión predominante.

Las valoraciones positivas permanecen prácticamente estables, al pasar de 17,4% a 17,1%.

Una dinámica similar se observa en la confianza en la gestión gubernamental. La desconfianza sigue siendo la característica dominante:

La categoría “muy baja” cae de 35,1% a 21,9%.

Sin embargo, la categoría “baja” aumenta de 31,6% a 44,6% y se convierte en la más representativa.

La confianza moderada crece de 25,8% a 29,7%, mientras los niveles altos y muy altos apenas alcanzan 3,6%.

Además, la percepción sobre el rumbo del país se mantiene firme: el 79,3% considera que Panamá va por mal camino bajo la actual administración, cifra prácticamente igual a la de enero (78,6%).

La percepción de que el país va por buen camino sube levemente de 14% a 15,5%, mientras disminuye el porcentaje de indecisos.