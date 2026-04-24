Las 5 noticias que debes saber hoy | 24 de abril

Sindicatos anuncian marchas por el Día del Trabajador en Panamá

Diversos gremios sindicales confirmaron movilizaciones para este 1 de mayo en distintos puntos del país.

Las marchas, que partirán desde rutas tradicionales como el Parque Porras hacia la Plaza 5 de Mayo, buscarán visibilizar reclamos por mejores condiciones laborales, empleo digno y respeto a los derechos de los trabajadores.

Fiscalía Electoral advierte: usar bienes del Estado en campaña es delito

La Fiscalía Electoral reiteró que el uso de recursos públicos con fines políticos está prohibido y puede acarrear sanciones.

La advertencia incluye vehículos oficiales, instalaciones y personal del Estado, en un llamado a garantizar la transparencia y equidad en los procesos electorales.

Nuevo banco de leche en Panamá: así puedes donar y ayudar a bebés

Panamá suma un nuevo banco de leche materna que permitirá recolectar, procesar y distribuir este vital alimento a recién nacidos hospitalizados.

Las autoridades hacen un llamado a mujeres lactantes a donar, siguiendo protocolos que garantizan la seguridad y calidad de la leche.

PRD denuncia supuestas irregularidades en procesos judiciales

El Partido Revolucionario Democrático (PRD) denunció presuntas irregularidades en procesos judiciales contra algunos de sus miembros.

Según el colectivo, podría existir un trato desigual, por lo que solicitaron una revisión de los casos y mayor transparencia en las actuaciones.

Mulino realiza gira en Azuero y prepara anuncios clave

El presidente José Raúl Mulino llevó a cabo una gira por la región de Azuero, donde sostuvo encuentros con comunidades y sectores productivos. Se espera que este 24 de abril realice anuncios importantes relacionados con desarrollo e inversión en el país.